ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δευτέρα του Πάσχα: Πώς πληρώνονται όσοι εργάζονται

Η Δευτέρα του Πάσχα αποτελεί υποχρεωτική αργία για τις επιχειρήσεις, με ειδικές προβλέψεις για την αμοιβή όσων εργαστούν, σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ.

The LiFO team
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις θεωρείται -βάσει νόμου- η Δευτέρα του Πάσχα όπως επισημαίνει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).

Συγκεκριμένα το ΚΕΠΕΑ αναφέρει τα εξής: «Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

Πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν τη Δευτέρα του Πάσχα

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

  • εάν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
  • εάν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα του Πάσχα, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν».
Tags

0

