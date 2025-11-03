Βορίζια: Αυστηρά μέτρα και στην κηδεία της 56χρονης - Τι θα γίνει με τον γιο της που αναζητείται από τις Αρχές

Υπό αστυνομικό κλοιό αναμένεται να γίνει αύριο, στο χωριό του συζύγου της, τον Αλικιανό Χανίων, η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η σορός της 56χρονης νοσηλεύτριας θα βρίσκεται στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12.00 και η εξόδιος ακολουθία θα ψάλλει στις 14.00. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, θα ακολουθήσει η ταφή.

Νωρίτερα σήμερα ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού νοσοκομείου Χανίων «ο Άγιος Γεώργιος» όπου εργαζόταν η γυναίκα, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της σε βαρύ κλίμα.

Στην κηδεία της 56χρονης αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας του ο ένας γιος της ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Βορίζια: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για την 56χρονη

Η ιατροδικαστική εξέταση στη 56χρονη, που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα, έδειξε ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε πυροβολισμό τον οποίο δέχθηκε κατά τη διάρκεια του φονικού περιστατικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ιατροδικαστική στην 56χρονη έδειξε ότι ο θάνατος της οφείλεται σε διαμπερές τραύμα βολίδας με πύλη εισόδου από τον αριστερό ώμο και πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας και όχι σε έμφραγμα όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Βορίζια: Ποια ήταν η 56χρονη

Η 56χρονη, της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ήταν νοσηλεύτρια στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Η γυναίκα είχε μεταβεί στο χωριό από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της. Ήταν χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών.

Βορίζια: «Δεν είμαστε άγριοι» ξεσπά ο αδελφός της 56χρονης

Σε εκπομπή του Mega, νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της φονική συμπλοκής, υποστήριξε πως το πρωί του Σαββάτου είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό.

«Ήμουν σπίτι με τη μάνα μου, μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς βγήκα από το σπίτι. Στα 20 μέτρα γινόταν από μένα η ιστορία. Βρήκα την αδελφή μου πεσμένη κάτω. Το μυαλό μου ήταν στην αδελφή μου, με ενδιέφερε να την απομακρύνω, ό,τι και να γινόταν εκείνη την ώρα κοιτούσα εκείνη», ανέφερε αρχικά.

«Δύο άνθρωποι χάθηκαν, δεν έπρεπε (οι αστυνομικοί) να αφήσουν αν συμβεί αυτό. Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι ήταν χρόνιο. Προφανώς είχε κληθεί η αστυνομία, από το προηγούμενο το βράδυ είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία», συνέχισε.

«Το Σάββατο το πρωί έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομία και δεν το σήκωνε κανείς. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με κανέναν. Το σπίτι ήταν παλιό, πουλιόταν εδώ και 30 χρόνια. Κάποια στιγμή άρχισε να το φτιάχνει ανιψιός μου. Το κακό έγινε, δεν μπορούν οι νεκροί να γυρίσουν πίσω. Πρέπει να σταματήσει εδώ», κατέληξε.

