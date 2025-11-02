Βορίζια: Ερευνάται η εμπλοκή τρίτης οικογένειας στη φονική βεντέτα

Υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση παραμένουν τα Βορίζια του Ηρακλείου, δύο ημέρες μετά τη φονική σύγκρουση που προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Κρήτη.

Η κατάσταση στο χωριό χαρακτηρίζεται εύθραυστη, καθώς υπάρχουν φόβοι για αντίποινα μεταξύ των οικογενειών που ενεπλάκησαν στη συμπλοκή.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι ανάμεσα στους κατηγορούμενους και τους τραυματίες περιλαμβάνονται και μέλη τρίτης οικογένειας, συγγενικά συνδεδεμένης με μία από τις δύο βασικές πλευρές της διαμάχης. Η συγκεκριμένη οικογένεια είχε στο παρελθόν δραστηριοποιηθεί σε αγροτικές κινητοποιήσεις της Κρήτης στην Αθήνα.

Βορίζια: Ο εκρηκτικός μηχανισμός στο επίκεντρο της έρευνας

Κεντρικό σημείο της έρευνας παραμένει η τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι που υπέστη εκτεταμένες ζημιές το πρωί του Σαββάτου, γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία της αιματηρής αντιπαράθεσης. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των υπευθύνων.

Η ιατροδικαστική έκθεση για τη 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός της προήλθε από πυροβολισμό και όχι από ανακοπή, όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει ότι υπήρξαν θύματα και από τις δύο πλευρές.

Τουλάχιστον τρία άτομα εξακολουθούν να αναζητούνται, μεταξύ αυτών ο 49χρονος αδελφός και ο 32χρονος γιος της 56χρονης, οι οποίοι φέρονται να έχουν διαφύγει στα γύρω βουνά. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες με ενισχυμένες δυνάμεις, πραγματοποιώντας ελέγχους στα σημεία εισόδου και εξόδου του χωριού.

Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία σε δύο τραυματίες

Την Κυριακή ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε δύο φρουρούμενους τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για συγγενείς της οικογένειας στην οποία ανήκε η κατοικία όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή και άλλων ατόμων στη συμπλοκή, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει πέντε συνολικά ταυτοποιημένα πρόσωπα.

Η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος δέχθηκε τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα, έχει προγραμματιστεί για αύριο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η ταφή της 56χρονης, που μεταφέρθηκε στα Χανιά, αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Οι αρχές τονίζουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή. Η τοπική κοινωνία παραμένει σε κατάσταση ανησυχίας, καθώς η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τον φόβο επανεμφάνισης φαινομένων βεντέτας στην περιοχή.