Βεντέτα στα Βορίζια: «Σε αγαπώ» - Θρήνος στην κηδεία του Φανούρη Καργάκη

Σε βαρύ κλίμα και καθεστώς αυξημένων μέτρων ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια.

Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί είπαν το δικό τους αντίο στον 39χρονο, που έχασε τη ζωή του στη φονική συμπλοκή που έχει συγκλονίσει τη χώρα από το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια.

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, δεκάδες φίλοι και συγγενείς είχαν συγκεντρωθεί στο σπίτι της οικογένειας, πενθώντας και μοιρολογώντας τον Φανούρη Καργάκη.

Στη συνέχεια, λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι, η σορός του μεταφέρθηκε στην εκκλησία για την εξόδιο ακολουθία, με την πομπή να σταματά για λίγα λεπτά στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του.

Υποβασταζόμενες ήταν η μητέρα και η αδελφή του 39χρονου, ενώ τραγική φιγούρα ήταν και η σύζυγος του, η οποία απευθυνόμενη στον νεκρό σύζυγό της φώναζε «Σ'αγαπάω».

Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής, με ισχυρές δυνάμεις σε καίρια σημεία του χωριού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive, αναμένονται εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται η παράδοσή τους πριν την εκτέλεση των ενταλμάτων, μετά την κηδεία της 56χρονης το μεσημέρι της Τρίτης, στον Αλικιανό Χανίων.