Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα στον ηθοποιό μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη, για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, οδηγήθηκε με χειροπέδες στην Ευελπίδων, αφότου πέρασε όλο το βράδυ της Κυριακής στην Τροχαία Κηφισιάς, προκειμένου να απολογηθεί για όσα έγιναν στη Φιλοθέη το βράδυ της Παρασκευής.

Ο ηθοποιός φέρεται να έπεσε με το ΙΧ που οδηγούσε πάνω σε τρία αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα και στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) σε βαθμό πλημμελήματος.



Ο ηθοποιός το βράδυ της Παρασκευής οδηγώντας το αυτοκίνητό του στην οδό Καραολή & Δημητρίου στη Φιλοθέη, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Το βράδυ της Κυριακής παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς, καθώς αναζητούνταν από την προηγούμενη ημέρα, στα όρια του αυτοφώρου.

Σε δήλωσή του σε εκπομπή του Alpha, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα».

«Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα» συμπλήρωσε.