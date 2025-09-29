Βασίλης Μπισμπίκης: Ο ηθοποιός έμαθε από την αστυνομία ότι αναζητείται για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων θα μεταβεί σήμερα ο Βασίλης Μπισμπίκης, προκειμένου να απολογηθεί για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη το βράδυ του Σαββάτου.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγώντας το αυτοκίνητό του στην οδό Καραολή & Δημητρίου στη Φιλοθέη, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο μετά, ο ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλως το βράδυ της Κυριακής στην Τροχαία Κηφισιάς, καθώς αναζητούνταν από το προηγούμενο βράδυ, στα όρια του αυτοφώρου. Στη συνέχεια, η ηθοποιός πέρασε τη νύχτα της Κυριακής στο αστυνομικό τμήμα και αργότερα σήμερα, αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στη σύλληψη του Βασίλη Μπισμπίκη, σημείωσε πως οι Αρχές πληροφορήθηκαν για το συμβάν από οδηγούς, που διαπίστωσαν ότι υπήρχαν ζημιές στα αυτοκίνητά τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποιος τις προκάλεσε.

«Ξεκίνησαν οι έρευνες από την Τροχαία ΒΑ Αττικής, διαπιστώθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος ενημερώθηκε τηλεφωνικά την Κυριακή το μεσημέρι από την Αστυνομία, και προσήλθε μόνος του στην αρμόδια υπηρεσία», ανέφερε αρχικά.

«Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει με κάποιον τρόπο είτε τους ιδιοκτήτες των οχημάτων είτε την Αστυνομία. Είναι κάτι που ερευνάται. Με βάση το νέο ΚΟΚ ο οδηγός συλλαμβάνεται με την αυτόφωρη διαδικασία. Έχουμε και άσκηση ποινικής δίωξης με βάση το νέο Άρθρο 290Α – δεν υπάρχει μόνο η αστική ευθύνη της αποζημίωσης των υπόλοιπων οδηγών, αλλά συλλαμβάνεται και οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις», συνέχισε.

Τέλος, σχετικά με τις τοξικολογικές εξετάσεις στον ηθοποιό, ξεκαθάρισε πως αφού είχαν παρέλθει πάνω από 24 ώρες από το συμβάν, δε θα μπορούσε να διαπιστωθεί κάτι στον οργανισμό του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά από καταγγελία για φθορές σε οχήματα



