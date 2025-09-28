ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά από καταγγελία για φθορές σε οχήματα

Το Σάββατο ο ηθοποιός φέρεται να προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά από καταγγελία για φθορές σε οχήματα Facebook Twitter
Βασίλης Μπισμπίκης / EUROKINISSI
0

Στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς παρουσιάστηκε αυτοβούλως το βράδυ της Κυριακής ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αναζητούνταν από το προηγούμενο βράδυ, στα όρια του αυτοφώρου.

Η υπόθεση ξεκίνησε το Σάββατο, όταν καταγγέλθηκε πως ο ηθοποιός, οδηγώντας το αυτοκίνητό του στην οδό Καραολή & Δημητρίου στη Φιλοθέη, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται από τις αρχές είναι ο ηθοποιός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα του περιστατικού.

Μετά από επικοινωνία με την αστυνομία, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες και συνελήφθη.

Σημειώνεται ότι, βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα, η πρόκληση ζημιών σε ξένη περιουσία και η εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος συνιστούν πλημμέλημα, γεγονός που σημαίνει ότι η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προς Δήμα: «Εντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στον μισθό μας»

Ελλάδα / Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προς Δήμα: «Εντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στον μισθό μας»

Σχετικά με τις απολαβές των 120.000 ευρώ ετησίως τονίζουν ότι οι «καθαρές απολαβές μας, φορολογούνται και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, ενώ καταβάλλονται από τους χρήστες του εναερίου χώρου και μάλιστα το 90% προέρχεται από ξένες αεροπορικές εταιρείες»
LIFO NEWSROOM
Καιρός: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα / Καιρός: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά - Στις υπόλοπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά
LIFO NEWSROOM
 
 