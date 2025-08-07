ΕΛΛΑΔΑ
Ασπρόπυργος: «Μάχη» με ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ συμμοριών - Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση

Κάτοικοι μιλούν για τουλάχιστον 40 πυροβολισμούς μεταξύ μελών συμμοριών, ενώ σφαίρες έπεσαν και σε σπίτια

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή «Νέα Ζωή» του Ασπροπύργου, με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Οικονομικής Εκμετάλλευσης (ΔΑΟΕ). 

Μέχρι στιγμής στον Ασπρόπυργο έχουν προσαχθεί 17 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν για διάφορες ποινικές παραβάσεις.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήρθε σε συνέχεια σοβαρού επεισοδίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ξέσπασε βίαιη σύγκρουση ανάμεσα σε νεαρούς Ρομά και ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το περιστατικό περιλάμβανε καταδίωξη με οχήματα, σωματικές επιθέσεις και πυροβολισμούς, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις Ρομά, επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο, καταδίωξαν όχημα με νεαρούς ομογενείς και ενεπλάκησαν σε συμπλοκή. Οι τελευταίοι απομακρύνθηκαν και κατέφυγαν σε ιδιωτική επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, που φέρεται να ανήκει σε δύο από αυτούς. Ωστόσο, το επεισόδιο δεν έληξε εκεί.

Λίγο αργότερα, οι Ρομά εντοπίζουν το σημείο και, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ανοίγουν πυρ εναντίον του κτιρίου, καλώντας φωναχτά τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να βγουν έξω. Κατά πληροφορίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί.

Από τα πυρά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα των ομογενών όσο και στο κτίριο της επιχείρησης. Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός ότι αρκετές σφαίρες κατέληξαν σε παρακείμενες κατοικίες, διαπερνώντας τοίχους και σπέρνοντας τον πανικό στους κατοίκους.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες στην περιοχή, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του περιστατικού και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

 
 
