Αργίες 2026: Πότε «πέφτουν» Καθαρά Δευτέρα και Τσικνοπέμπτη

Βρισκόμαστε «μία ανάσα» από τον ερχομό του Φεβρουαρίου, αγαπημένο μήνα μικρών και μεγάλων καθώς γιορτάζουμε τις Απόκριες και τα Κούλουμα.
Το Τριώδιο, που σηματοδοτεί την αρχή της αποκριάτικης περιόδου, ανοίγει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026.
Η Τσικνοπέμπτη φέτος θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.
Αργίες 2026: Οι ημερομηνίες
- 25 Μαρτίου 2026 (Τετάρτη)
- 12 Απριλίου 2026 (Κυριακή) – Κυριακή του Πάσχα (ορθόδοξη εορτή)
- 13 Απριλίου 2026 (Δευτέρα) – Δευτέρα του Πάσχα.
- 1 Μαΐου 2026 (Παρασκευή) – Εργατική Πρωτομαγιά, ημέρα αφιερωμένη στους εργαζόμενους
- 1 Ιουνίου 2026 (Δευτέρα) – Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (ή Αγίου Πνεύματος)
- 15 Αυγούστου 2026 (Σάββατο) – Κοίμηση της Θεοτόκου, σημαντική θρησκευτική εορτή στην Ορθοδοξία
- 28 Οκτωβρίου 2026 (Τετάρτη)
- 25 Δεκεμβρίου 2026 (Παρασκευή) – Χριστούγεννα