Αργίες 2026: Πότε «πέφτουν» Καθαρά Δευτέρα και Τσικνοπέμπτη

Βρισκόμαστε «μία ανάσα» από τον ερχομό του Φεβρουαρίου, αγαπημένο μήνα μικρών και μεγάλων καθώς γιορτάζουμε τις Απόκριες και τα Κούλουμα.

Το Τριώδιο, που σηματοδοτεί την αρχή της αποκριάτικης περιόδου, ανοίγει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026.

Η Τσικνοπέμπτη φέτος θα γιορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Αργίες 2026: Οι ημερομηνίες