ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Άρειος Πάγος: Οι παππούδες υπόχρεοι να πληρώνουν διατροφή, εάν ο πατέρας δεν μπορεί

Η μη καταβολή διατροφής αποτελεί ποινικό αδίκημα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Άρειος Πάγος: Υπόχρεοι να πληρώνουν διατροφή οι παππούδες, εάν ο πατέρας δεν μπορεί Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Σημαντική απόφαση σε ό,τι αφορά την πληρωμή διατροφής, μετά το διαζύγιο ενός ζευγαριού, εξέδωσε σήμερα ο Άρειος Πάγος.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, πλέον εάν ένας πατέρας δεν μπορεί ή δεν θέλει να καταβάλλει το ποσό της διατροφής για το παιδί ή τα παιδιά του, η ευθύνη αυτή μεταφέρεται αυτόματα στους παππούδες.

«Ο Άρειος Πάγος όταν είδε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ένας πατέρας ο οποίος δεν έχει ακίνητη περιουσία και δεν μπορεί η μητέρα με κάποιο τρόπο να εκτελέσει την απόφαση του δικαστηρίου, αποφάσισε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υπόχρεοι για τη διατροφή είναι οι παππούδες, όπου θα πρέπει να δίνουν την διατροφή στη μητέρα και με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει διακινδύνευση της διατροφής των παιδιών, όπου το έχουμε δει δυστυχώς στα ελληνικά δικαστήρια πάρα πολλές φορές να συμβαίνει», εξήγησε η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο ERT News.

«Όταν έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου που ορίζει πως πλέον υπόχρεος για την καταβολή της διατροφής είναι η γιαγιά και ο παππούς και δεν συμμορφωθούν, τότε το δικαστήριο θα τους επιβάλλει ποινή, όπως αντίστοιχα θα συμβεί και με τον εκάστοτε πατέρα», σημείωσε η δικηγόρος.

Επιπλέον, στην περίπτωση που τελικώς συμφωνήσουν οι παππούδες στην καταβολή της διατροφής, ο πατέρας εξακολουθεί και σε αυτήν την περίπτωση να υφίσταται ποινικές ευθύνες.

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O: Μαυροντυμένος άνδρας φέρεται να άφησε χαρτοσακούλα στην είσοδο του κέντρου

Ελλάδα / Έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O: Μαυροντυμένος άνδρας φέρεται να άφησε χαρτοσακούλα στην είσοδο του κέντρου

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του ελληνικού FBI - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τέσσερα άτομα που κινούνταν στο σημείο λίγα λεπτά πριν την ισχυρή έκρηξη
LIFO NEWSROOM
«Ο αγώνας συνεχίζεται»: Ο Πάνος Ρούτσι τερμάτισε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Ελλάδα / «Ο αγώνας συνεχίζεται»: Ο Πάνος Ρούτσι τερμάτισε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε τη λήξη της κινητοποίησής του, δηλώνοντας ότι «ο αγώνας συνεχίζεται» - Τα αιτήματά του ικανοποιήθηκαν, ενώ η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλά για «μια μεγάλη νίκη απέναντι στο σκοτάδι»
LIFO NEWSROOM
 
 