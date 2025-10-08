Άρειος Πάγος: Οι παππούδες υπόχρεοι να πληρώνουν διατροφή, εάν ο πατέρας δεν μπορεί

Σημαντική απόφαση σε ό,τι αφορά την πληρωμή διατροφής, μετά το διαζύγιο ενός ζευγαριού, εξέδωσε σήμερα ο Άρειος Πάγος.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, πλέον εάν ένας πατέρας δεν μπορεί ή δεν θέλει να καταβάλλει το ποσό της διατροφής για το παιδί ή τα παιδιά του, η ευθύνη αυτή μεταφέρεται αυτόματα στους παππούδες.

«Ο Άρειος Πάγος όταν είδε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ένας πατέρας ο οποίος δεν έχει ακίνητη περιουσία και δεν μπορεί η μητέρα με κάποιο τρόπο να εκτελέσει την απόφαση του δικαστηρίου, αποφάσισε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υπόχρεοι για τη διατροφή είναι οι παππούδες, όπου θα πρέπει να δίνουν την διατροφή στη μητέρα και με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει διακινδύνευση της διατροφής των παιδιών, όπου το έχουμε δει δυστυχώς στα ελληνικά δικαστήρια πάρα πολλές φορές να συμβαίνει», εξήγησε η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο ERT News.

«Όταν έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου που ορίζει πως πλέον υπόχρεος για την καταβολή της διατροφής είναι η γιαγιά και ο παππούς και δεν συμμορφωθούν, τότε το δικαστήριο θα τους επιβάλλει ποινή, όπως αντίστοιχα θα συμβεί και με τον εκάστοτε πατέρα», σημείωσε η δικηγόρος.

Επιπλέον, στην περίπτωση που τελικώς συμφωνήσουν οι παππούδες στην καταβολή της διατροφής, ο πατέρας εξακολουθεί και σε αυτήν την περίπτωση να υφίσταται ποινικές ευθύνες.