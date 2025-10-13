Αντιγριπικό και εμβόλιο Covid: Ποια παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν φέτος

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την επικαιροποιημένη μορφή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για την περίοδο 2025–2026, με έμφαση στον έγκαιρο εμβολιασμό των παιδιών κατά της γρίπης και της COVID-19. Οι γονείς καλούνται να ελέγξουν το βιβλιάριο εμβολίων και να συμβουλευτούν τον παιδίατρο για τον σωστό προγραμματισμό των δόσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται:

Σε όλα τα παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών.

Σε μεγαλύτερα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως όσα πάσχουν από χρόνια νοσήματα ή ανοσοκαταστολή.

Ο εμβολιασμός γίνεται μία φορά τον χρόνο, ιδανικά από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, ώστε να υπάρχει επαρκής ανοσία πριν την περίοδο υψηλής κυκλοφορίας της γρίπης.

Για παιδιά κάτω των 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά ή έχουν λάβει μόνο μία δόση στο παρελθόν, απαιτούνται δύο δόσεις, με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 28 ημερών.

Τα διαθέσιμα εμβόλια για το 2025–26

Τα φετινά εμβόλια περιλαμβάνουν:

TIVe και TIVc (ενέσιμα αδρανοποιημένα τριδύναμα εμβόλια)

LAIV, το ρινικό τριδύναμο εμβόλιο με ζώντες εξασθενημένους ιούς, που προτιμάται για παιδιά 2–5 ετών λόγω της εύκολης χορήγησης.

Το LAIV δεν ενδείκνυται για παιδιά με ιστορικό άσθματος, συριγμό ή ανοσοκαταστολή, ούτε για όσα λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή με ασπιρίνη. Κανένα εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται σε περίπτωση οξείας εμπύρετης νόσου ή αναφυλαξίας σε συστατικό του σκευάσματος.

Εμβόλιο κατά της COVID-19: Ποιοι χρειάζονται αναμνηστική δόση

Το εμβόλιο κατά της COVID-19 συστήνεται για όλα τα άτομα άνω των 6 μηνών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Για τα παιδιά:

Από 5 ετών και άνω, χορηγείται μία δόση επικαιροποιημένου εμβολίου, αν δεν έχουν εμβολιαστεί προηγουμένως.

Για ηλικίες 6 μηνών έως 4 ετών, προβλέπονται τρεις δόσεις, με τη δεύτερη 3–8 εβδομάδες μετά την πρώτη και την τρίτη τουλάχιστον 8 εβδομάδες αργότερα.

Ο έγκαιρος εμβολιασμός, τονίζουν οι παιδίατροι, προστατεύει όχι μόνο τα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους, μειώνοντας τη διασπορά της γρίπης και του κορωνοϊού. Παράλληλα, αποτρέπει επιπλοκές όπως πνευμονία, οξεία βρογχίτιδα και εισαγωγές στο νοσοκομείο.

Οι γονείς καλούνται να συμβουλεύονται τον παιδίατρο για τον κατάλληλο τύπο εμβολίου και τον σωστό χρόνο χορήγησης, ώστε η προστασία να είναι ολοκληρωμένη και ασφαλής.