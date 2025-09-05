Αντιδράσεις για τα ρατσιστικά «ειδικά δρομολόγια» του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Διευκρινίσεις από ΕΛΑΣ

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει καταγγελία για ύπαρξη «ειδικών νυχτερινών δρομολογίων» στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, που – σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά – αφορούν αποκλειστικά αλλοδαπούς επιβάτες χωρίς έγγραφα.

Το θέμα έφερε στη δημοσιότητα ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ σε δηλώσεις του στο OPEN ο διευθυντής του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Σάκης Γεωργιάδης, παραδέχθηκε ότι υπάρχει συνεννόηση με την Αστυνομία ώστε όσοι μετανάστες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα να συγκεντρώνονται στο τελευταίο δρομολόγιο της ημέρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρακτική αυτή προέκυψε με αφορμή νομοθεσία του 2014, που επικαιροποιήθηκε το 2024 και προβλέπει ποινές για οδηγούς που μεταφέρουν παράτυπους μετανάστες. «Το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης επιτρέπει σε όλους τους επιβάτες να ταξιδεύουν, ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος ή καταγωγής. Όμως ο νόμος είναι σαφής και επιβάλλει ποινικές κυρώσεις σε οδηγούς αν μεταφέρουν πολίτες χωρίς έγγραφα. Γι’ αυτό και επιχειρούμε να προστατέψουμε το προσωπικό μας από τέτοιες συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση διάκρισης.

Ο διευθυντής του ΚΤΕΛ ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υφίσταται «δρομολόγιο για σκουρόχρωμους», αλλά υπάρχει μεταφορά όλων όσων θεωρείται ότι δεν έχουν χαρτιά σε συγκεκριμένη ώρα το βράδυ, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο ο οδηγός. «Δεν είναι δουλειά του προσωπικού μας να κάνει έλεγχο ταυτοτήτων», πρόσθεσε, αφήνοντας αιχμές για το πώς εφαρμόζεται στην πράξη το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συζήτηση και αντιδράσεις, με την Ελληνική Αστυνομία να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι ουδέποτε συμμετείχε ή συναίνεσε σε διαδικασίες διακριτικής μεταχείρισης επιβατών. «Η ΕΛ.ΑΣ. δεν εμπλέκεται σε διαδικασίες διάκρισης βάσει εθνικότητας, φυλής ή άλλου κριτηρίου. Οι έλεγχοι γίνονται αποκλειστικά στο πλαίσιο της νομοθεσίας και των περιοριστικών όρων που ισχύουν για πολίτες τρίτων χωρών με υπηρεσιακά σημειώματα», αναφέρεται.

Η ανακοίνωση σημειώνει ακόμη ότι όπου υπάρχουν καταγγελίες για ρατσιστικές συμπεριφορές, αυτές διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας. «Η Ελληνική Αστυνομία στέκεται με συνέπεια απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης και ενεργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων», καταλήγει.