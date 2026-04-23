Άνοιξε το ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian: Πώς αλλάζει ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Αθήνας

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της Αθήνας επιστρέφει στη ζωή με νέα ταυτότητα, καθώς σήμερα, 23 Απριλίου 2026, το Conrad Athens The Ilisian άνοιξε επίσημα τις πόρτες του στο σημείο όπου για δεκαετίες βρισκόταν το ιστορικό Χίλτον Αθηνών.

Μάλιστα, τα εγκαίνια έγιναν ακριβώς 63 χρόνια μετά την ημέρα που το ξενοδοχείο υποδέχθηκε τον πρώτο του επισκέπτη, το 1963.

Η μετατροπή του εμβληματικού κτιρίου σε ένα σύγχρονο «urban resort» σηματοδοτεί και την είσοδο της Conrad Hotels & Resorts στην ελληνική αγορά, με τη Hilton να επενδύει πλέον δυναμικά στην Αθήνα και συνολικά στον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών στη χώρα.

Δείγμα εσωτερικού χώρου στο νέο Conrad Athens The Ilisian

Conrad Athens The Ilisian: Ένα νέο «τοπόσημο» στο κέντρο της πόλης

Το Conrad Athens The Ilisian διαθέτει 278 δωμάτια και σουίτες και αποτελεί μέρος του ευρύτερου project «THE ILISIAN», ενός πολυλειτουργικού συγκροτήματος που συνδυάζει φιλοξενία, κατοικίες, γαστρονομία και ευεξία.

Στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν branded residences των Conrad και Waldorf Astoria, χώροι εστίασης, leisure εγκαταστάσεις και η μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ λειτουργεί και η λέσχη μελών House of NYNN.

Το όνομα «The Ilisian» παραπέμπει στον αρχαίο ποταμό Ιλισό και τη γειτονιά των Ιλισίων, επιχειρώντας να συνδέσει το νέο project με την ιστορία της περιοχής, αλλά και με τη σύγχρονη, κοσμοπολίτικη Αθήνα.

Δείγμα της πισίνας στο νέο Conrad Athens The Ilisian

Conrad Athens The Ilisian: Η αρχιτεκτονική μνήμη παραμένει

Παρά τη ριζική ανακαίνιση, το κτίριο διατηρεί έντονα τα στοιχεία της ιστορικής του ταυτότητας. Οι χαρακτηριστικές μαρμάρινες προσόψεις του Γιάννη Μόραλη έχουν συντηρηθεί και αναδεικνύονται, ενώ ο φωτισμός τους τη νύχτα, σε σχεδιασμό της Ελευθερίας Ντεκώ, δίνει νέα δυναμική στην εικόνα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Την αρχιτεκτονική μελέτη υπογράφει το γραφείο AETER Architects, ενώ το interior design ανέλαβε η AvroKO, με έμφαση στη σύνδεση του αθηναϊκού μοντερνισμού με σύγχρονες αισθητικές τάσεις. Το αποτέλεσμα συνδυάζει mid-century στοιχεία με νέα έργα τέχνης και custom κατασκευές.

Το ίδιο το κτίριο, που εγκαινιάστηκε το 1963, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα δείγματα μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και φέρει την υπογραφή των αρχιτεκτόνων Μανώλη Βουρέκα, Προκόπη Βασιλειάδη, Αντώνη Γεωργιάδη και Σπύρου Στάικου.

Οι περισσότεροι χώροι διαμονής διαθέτουν ιδιωτικά μπαλκόνια με θέα προς την Ακρόπολη ή το αστικό τοπίο της Αθήνας, ενώ το ξενοδοχείο φιλοξενεί και μία από τις μεγαλύτερες συλλογές σουιτών στην πόλη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τρεις Presidential σουίτες και μία Royal, ενώ μέσα στη χρονιά αναμένεται να ανοίξει και το Omega Penthouse, με ιδιωτική πισίνα και πανοραμική θέα που φτάνει έως τον Σαρωνικό.

Σουίτα στο νέο Conrad Athens The Ilisian

Conrad Athens The Ilisian: Γαστρονομία και νυχτερινή ζωή

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη γαστρονομία, με εννέα διαφορετικά concepts εστίασης να διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του χώρου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Byzantino Grande Brasserie, που επανασυστήνεται ως σύγχρονη εκδοχή της αθηναϊκής brasserie, συνδυάζοντας γαλλικές και ελληνικές επιρροές. Παράλληλα λειτουργεί το Athenian Lounge, ενώ μέσα στη χρονιά θα επιστρέψει και το ιστορικό Galaxy rooftop, σε νέα μορφή.

Στο THE ILISIAN έχουν ήδη ενταχθεί και διεθνή εστιατορικά concepts, καθώς και το ιαπωνικό Onuki, που άνοιξε το 2025.

Το project δίνει επίσης μεγάλο βάρος στην ευεξία, με έναν πλήρως εξοπλισμένο Wellness Floor που περιλαμβάνει γυμναστήρια, studios για γιόγκα και πιλάτες, θερμαινόμενη πισίνα και εγκαταστάσεις κρυοθεραπείας.

Στο εξωτερικό μέρος, το Green Roof προσφέρει πανοραμική θέα, διαδρομή τρεξίματος 770 μέτρων και υπαίθριους χώρους άσκησης.

Από τον Μάιο αναμένεται να λειτουργήσει και το Odei Wellness, ενώ μέσα στη χρονιά θα προστεθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες μακροζωίας.

Εσωτερικός χώρος στο νέο Conrad Athens The Ilisian

Η στρατηγική της Hilton στην Ελλάδα

Το άνοιγμα του Conrad Athens The Ilisian εντάσσεται στη συνολικότερη επέκταση της Hilton στην ελληνική αγορά, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη.

Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στη χώρα ξεπερνά τα 50 ξενοδοχεία, ενώ νέα projects βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως το Sandblu Santorini και το Conrad Corfu που αναμένεται να ανοίξει μέσα στο 2026.

Η προεδρική σουίτα στο νέο Conrad Athens The Ilisian

Το λόμπι στο νέο Conrad Athens The Ilisian