The Ilisian: Εικόνες από το ανακαινισμένο πρώην Χίλτον

«The Ilisian» ονομάζεται το ξενοδοχείο που θα λειτουργεί στον χώρο του πρώην Χίλτον της Αθήνας και οι εικόνες από το ανακαινισμένο εσωτερικό του δείχνουν τη νέα

Το ξενοδοχείο The Ilisian από την Ionian Hotel Enterprises, βρίσκεται στο κτίριο που στέγαζε επί δεκαετίες το Hilton Athens - ένα τοπόσημο για την ελληνική πρωτεύουσα. Το νέο συγκρότημα αγκαλιάζει την ιστορική κληρονομιά και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «το ιστορικό αυτό κτίριο μετατρέπεται σε έναν πολυδιάστατο προορισμό που θα περιλαμβάνει ένα πολυτελές ξενοδοχείο, ιδιωτικές κατοικίες, το σύγχρονο members’ club House of NYNN, χώρους εστίασης και μία σειρά από υπηρεσίες και εμπειρίες, που θα προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής στην πόλη».

Facebook Twitter Conrad Athens, The Ilisian / Φωτογραφία: Ionian Hotel Enterprises

Facebook Twitter Oasis Pool Landscape / Φωτογραφία: Ionian Hotel Enterprises

The Ilisian: Ξενοδοχείο 307 δωματίων και 55 κατοικίες

Το «Conrad Athens, The Ilisian» θα διαθέτει 307 δωμάτια και σουίτες, καθώς και πολυάριθμες αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων. Τα «Conrad Residences Athens, The Ilisian» και «Waldorf Astoria Athens, The Ilisian» θα διαθέτουν 55 ιδιωτικές κατοικίες, ενώ εκτός από την εντυπωσιακή θέα στην Ακρόπολη, επισκέπτες και κάτοικοι θα απολαμβάνουν μοναδικές παροχές, όπως τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα στο κέντρο της πόλης, καθώς και έναν υπερυψωμένο κήπο με υπαίθριο χώρο άθλησης.

Facebook Twitter House of NYNN, Forum / Φωτογραφία: Ionian Hotel Enterprises

Facebook Twitter House of NYNN, Atrium/ Φωτογραφία: Ionian Hotel Enterprises

The Ilisian: Το Galaxy, τα εστιατόρια και το νέο κτίριο

Το θρυλικό «Galaxy Bar» συστήνεται εκ νέου ως «The Galaxy Dispensary» - ένα εκλεκτικό gastrobar με εκτενή συλλογή κρασιών και επώνυμα αποστάγματα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Δίπλα στο The Galaxy Dispensary θα βρίσκεται το «The Galaxy Supper Club», ένα exclusive εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, αναδεικνύοντας εκ νέου τον τελευταίο όροφο του κτιρίου που επιστρέφει δυναμικά στη ζωή της πόλης.

Το εστιατόριο Βυζαντινό, ένας αθηναϊκός θεσμός, παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς του προορισμού. Πλέον, ως all-day brasserie θα συνδυάζει δημιουργικά την κλασσική ελληνική με τη γαλλική κουζίνα σε ένα περιβάλλον με μοναδικό χαρακτήρα και αισθητική. Το lounge café bar του ξενοδοχείου θα βρίσκεται στην καρδιά του γεμάτου ζωή lobby και θα υποδέχεται τους Αθηναίους και τους επισκέπτες από νωρίς το πρωί, μέχρι αργά το βράδυ.

Το νέο κτίριο επί της οδού Μιχαλακοπούλου με θέα στο χώρο της πισίνας, θα στεγάσει ένα ιαπωνικό εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας και εκλεπτυσμένου design. Τις γαστρονομικές εμπειρίες συμπληρώνουν ethnic και immersive προτάσεις φαγητού, ενώ στο χώρο της πισίνας θα λειτουργεί ένα all-day pool bar-restaurant.

The Ilisian: House of NYNN, το νέo, σύγχρονo members’ club

Καταλαμβάνοντας τρία επίπεδα και περισσότερα από 5.000 τ.μ., «το House of NYNN το νέo, σύγχρονo members’ club θα απευθύνεται στη δυναμική και δημιουργική κοινότητα της Αθήνας, και όχι μόνο. Οι χώροι και οι εμπειρίες που προσφέρει το House of NYNN προάγουν ένα σύγχρονο και ισορροπημένο τρόπο ζωής που συνδυάζει την ψυχαγωγία, την ευεξία και την προσωπική εξέλιξη», όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος.

Facebook Twitter / Φωτογραφία: Ionian Hotel Enterprises

Τα μέλη θα έχουν πρόσβαση σε παροχές και υπηρεσίες όπως το all-day lounge, εστιατόριο και bar, τον κοινόχρηστο χώρο εργασίας με γραφεία για hot-desking, lounge, forum εκδηλώσεων και office pods για επαγγελματικές συναντήσεις. To state-of-the-art γυμναστήριο με εύρος επιλογών, εσωτερική πισίνα και heat experiences ενώ τα μέλη θα έχουν επίσης πρόσβαση στη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα της πόλης.

