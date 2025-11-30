Ανοιχτά σήμερα εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ - Το ωράριο

Ανοιχτά θα είναι σήμερα, Κυριακή (30/11), τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, καθώς και ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Σε ό,τι αφορά τα μαγαζιά θα λειτουργήσουν από τις 11πμ έως τις 6μμ, ενώ τα εμπορικά κέντρα ενδέχεται να ανοίξουν νωρίτερα και να λειτουργήσουν έως τις 8μμ.

Αναφορικά με τα σούπερ μάρκετ, δεν θα λειτουργήσουν όλες οι αλυσίδες. Συγκεκριμένα, Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης και Γαλαξίας θα παραμείνουν κλειστά, με μοναδική εξαίρεση το κατάστημα Σκλαβενίτης στο Smart Park στα Σπάτα, που θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00.

Από την άλλη, ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εξής σούπερ μάρκετ:

LIDL: 11:00 – 20:00

11:00 – 20:00 Market IN: 11:00 – 18:00

11:00 – 18:00 MyMarket: 11:00 – 20:00 (επιλεγμένα καταστήματα)

Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο

Το εορταστικό ωράριο ξεκινά την Πέμπτη 11/12 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 31/12.

Αναλυτικά το ωράριο: