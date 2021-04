Ολοταχώς για το επίσημο άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού την 14η Μαΐου βαδίζει η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας, σύμφωνα με φορείς του κλάδου.

Η αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας Χριστίνα Τετράδη κάνει λόγο για «μήνυμα ανοίγματος» που θα κάνει καλό στην εικόνα της χώρας διεθνώς. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ανέφερε ότι όσες αφίξεις έρθουν πριν από τις 14η Μαΐου είναι μια άσκηση ετοιμότητας στα ελληνικά αεροδρόμια.

Η Κωνσταντίνα Σβήνου, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) εκτιμά ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο το γεγονός ότι «μπορεί κάποιος να έλθει Ελλάδα τις επόμενες ημέρες χωρίς να μπει σε διαδικασία καραντίνας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και μια πιλοτική προσπάθεια που καλό είναι που γίνεται πριν το επίσημο άνοιγμα της τουριστικής περιόδου την 14η Μαΐου».

Δεν περιμένουμε μαζικό άνοιγμα του τουρισμού πριν τις 14 Μαΐου, συμπλήρωσε, ωστόσο είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαπιστωθεί πως θα λειτουργήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα αεροδρόμια και γενικότερα η ταξιδιωτική αλυσίδα.

Ποια νησιά θα δεχτούν τους πρώτους επισκέπτες

Για το ίδιο θέμα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδας (FedaHatta) Λύσσανδρος Τσιλίδης, αφού σημειώνει ότι τα αεροδρόμια της Κω, της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Ρόδου της Κέρκυρας, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης των Χανίων και του Ηρακλείου είναι αυτά που θα υποδεχτούν τις πρώτες αφίξεις τουριστών πριν την 14η Μαίου, σημειώνει ότι αυτά είναι ήδη σε λειτουργία με προγραμματισμένες πτήσεις δρομολογίων.

Χωρίς καραντίνα οι τουρίστες από 32 χώρες

«Ο σκοπός ήταν και είναι να ανοίξει η χώρα και επ΄ ουδενί δεν είμαστε αρνητικοί σε αυτό», λέει ο πρόεδρος της FedHatta. Πάντα υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους (εμβολιασμού, γρήγορα τέστ ανίχνευσης κλπ), επιβάτες από τα 27 κράτη της ΕΕ, από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Σερβία, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα μπορούν να πετούν στα εν λόγω αεροδρόμια χωρίς να χρειάζεται να παραμείνουν σε καραντίνα κατά την άφιξή τους.

Προϋπόθεση το άνοιγμα των μετακινήσεων

Φορείς του κλάδου σημειώνουν ότι πλέον η έλευση των τουριστών θα έχει νόημα αν συνοδευτεί από τη μετακίνηση από νομό σε νομό. Η κυρία Σβήνου και ως πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων στην Κω εκφράζει την απορία της πως θα έλθει ο ξένος επισκέπτης στο νησί του Ιπποκράτη, όταν το νησί δεν έχει πτήσεις τσάρτερ ακόμα. Από την πλευρά του και ο κ. Τσιλίδης εστιάζει στο απαραίτητο άνοιγμα των μετακινήσεων από νομό σε νομό προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μεταφορές των λεωφορείων που μετακινούν τους ξένους επισκέπτες.

Σχετικά με τις παραμέτρους που συνδέονται με τις πρώτες αφίξεις των επισκεπτών της χώρας ο τουριστικός κλάδος, όπως αναφέρει ο κ. Τσιλίδης αναμένει τις ανακοινώσεις για τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τι θα γίνει εφέτος με τις χωρητικότητες στα τουριστικά λεωφορεία, τι θα ισχύει για το γιώτιγκ και τις κρουαζιέρες, αλλά και με τα συνέδρια, είναι μερικά από τα ερωτήματα που απευθύνει ο κ. Τσιλίδης. Πάντως στα ξενοδοχεία φέτος σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν τα self tests στους εργαζόμενους, αναφέρει η κυρία Σβήνου και καλεί το κράτος να προνοήσει για το κόστος αυτών, αφού αυτό καταγράφεται μεγάλο για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξενοδοχείο με 1.000 άτομα προσωπικό απαιτεί τουλάχιστον δαπάνη 30.000 ευρώ το μήνα για Self Tests.

«Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα φέτος περνάει από τα αχαρτογράφητα νερά της εξέλιξη της πανδημίας, των εμβολιασμών στις κύριες αγορές - δεξαμενές για την προσέλκυση τουριστών στην Ελλάδα, αλλά και τις πολιτικές που εφαρμόζει κάθε χώρα για τα ταξίδια. Αυτό που εξακολουθεί να ισχύει την δεδομένη χρονική στιγμή, είναι το γεγονός ότι οι κρατήσεις για την Ελλάδα θα είναι όχι "last minute αλλά last second" (τελευταίας στιγμής)» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης.

Σύμφωνα με την κυρία Σβήνου, 17 Μαΐου, αναμένονται οι πρώτες πτήσεις της TUI στην Ελλάδα, ενώ η JET2 αναμένεται στην Ελλάδα στις 24 Ιουνίου. Από την πλευρά της η κυρία Τετράδη ελπίζει ότι η εφετινή χρονιά η τουριστική σαιζόν μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι τον Νοέμβριο. Τέλος ο κ. Τσιλίδης δηλώνει αισιόδοξος αλλά όχι υπερ-αισιόδοξος, απόρροια των προβλημάτων που υπάρχουν στους εμβολιασμούς σε Γερμανία και Γαλλία, όπως αναφέρει.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ