Άνω Λιόσια: Ανήλικος εγκατέλειψε μέσα στο αυτοκίνητο τη 2χρονη ανιψιά του για να ξεφύγει από την Αστυνομία

Δεκαεξάχρονος κλείδωσε και εγκατέλειψε μέσα σε ΙΧ την ανιψιά του, ηλικίας 2 ετών, προκειμένου να ξεφύγει από αστυνομικούς στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκεύης (5/12) όταν ομάδα ΟΠΚΕ εντόπισε ένα αυτοκίνητο στο οποίο η μπροστινή πινακίδα, διαπιστώθηκε πως ήταν κλεμμένη από τον περασμένο Οκτώβριο από την Αγία Βαρβάρα.

Ο ανήλικος Ρομά - οδηγός του ΙΧ δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών να σταματήσει και ανέπτυξε ταχύτητα.

Τελικά, το αυτοκίνητο εντοπίστηκε παρατημένο στην οδό Πηνειού, ενώ ο 16χρονος είχε καταφέρει να διαφύγει πεζός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητο όμως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ήταν παρατημένο ένα κοριτσάκι δύο ετών.

Εν τέλει εντόπισαν τη μητέρα του που ανέφερε πως το αυτοκίνητο το είχε δώσει και το οδηγούσε ο 16χρονος αδελφός της και καθώς δεν είχε κλειδιά, οι αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο και έβγαλαν το παιδί που ήταν καλά στην υγεία του.

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου και αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με προφορική εντολή. Ο ανήλικος αναζητείται από την Αστυνομία για να συλληφθεί και αυτός.