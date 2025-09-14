Άννα Βίσση: Κοσμοσυρροή από νωρίς στο Καλλιμάρμαρο για τη δεύτερη συναυλία της

Πλήθος κόσμου καταφτάνουν αυτή την ώρα στο Καλλιμάρμαρο, για τη δεύτερη συνεχόμενη συναυλία της Άννας Βίσση.
Το βράδυ του Σαββάτου, η Άννα Βίσση πραγματοποίησε την πρώτη sold out συναυλία της στο στάδιο, το οποίο κατέκλισαν πάνω από 60.000 θαυμαστές της.
Σήμερα το βράδυ είναι η δεύτερη συναυλία της και από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο στάδιο προκειμένου να καθίσει στις θέσεις του.
Μάλιστα, παρότι η συναυλία θα ξεκινήσει στις 21:00 το βράδυ, οι κερκίδες του σταδίου όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, έχουν γεμίσει.
#VissiKallimarmaro #annavissi— 🚜 Γωγώ‼️ (@Georgiabo3) September 14, 2025
Μαζευόμαστε σιγά σιγά‼️
ΑΝΝΑΡΑ ΜΟΥ ΑΡΓΕΊΣ???
♥️♥️ pic.twitter.com/e7vvzW3VeW
Περιμένοντας τη Βισση … #Βισση #VissiKallimarmaro #βισση_καλλιμαρμαρο pic.twitter.com/kkXeQMLaD4— 𝓐𝓷𝓷𝓪 𝓒𝓱𝓪𝓽𝔃𝓸𝓹𝓸𝓾𝓵𝓸𝓾 💜 (@annahatzopoulou) September 14, 2025