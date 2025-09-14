ΕΛΛΑΔΑ
Άννα Βίσση: Κοσμοσυρροή από νωρίς στο Καλλιμάρμαρο για τη δεύτερη συναυλία της

Πλήθος κόσμου καταφτάνουν αυτή την ώρα στο στάδιο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Άννα Βίσση: Κοσμοσυρροή από νωρίς στο Καλλιμάρμαρο για τη δεύτερη συναυλία της
Φωτ. από το Καλλιμάρμαρο /Χ
Πλήθος κόσμου καταφτάνουν αυτή την ώρα στο Καλλιμάρμαρο, για τη δεύτερη συνεχόμενη συναυλία της Άννας Βίσση.

Το βράδυ του Σαββάτου, η Άννα Βίσση πραγματοποίησε την πρώτη sold out συναυλία της στο στάδιο, το οποίο κατέκλισαν πάνω από 60.000 θαυμαστές της.

Σήμερα το βράδυ είναι η δεύτερη συναυλία της και από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο στάδιο προκειμένου να καθίσει στις θέσεις του.

Μάλιστα, παρότι η συναυλία θα ξεκινήσει στις 21:00 το βράδυ, οι κερκίδες του σταδίου όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, έχουν γεμίσει.

