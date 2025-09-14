Άννα Βίσση: «Ευχαριστώ για αυτή την τεράστια μαγική αγκαλιά» - Το πρώτο μήνυμα μετά τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Η Άννα Βίσση επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου στο Καλλιμάρμαρο, προσφέροντας στους χιλιάδες θαυμαστές της μία ακόμη μεγαλειώδη συναυλία.

Ένα χρόνο μετά τις δύο sold out συναυλίες της, η Άννα Βίσση έδωσε ραντεβού με το πιστό κοινό της στο ίδιο στάδιο, το οποίο κατακλίστηκε από χιλιάδες άτομα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αποθεώθηκε από το κοινό, ενώ το βράδυ της Κυριακής ετοιμάζεται για τη δεύτερη συναυλία της.

Λίγες ώρες πριν, το μεσημέρι της Κυριακής, αναδημοσίευσε ένα βίντεο από τη συναυλία της, για να πει το δικό της «ευχαριστώ» σε όσους έδωσαν το παρών.

«Ευχαριστώ για αυτήν την τεράστια μαγική αγκαλιά», έγραψε χαρακτηριστικά στο βίντεο.

