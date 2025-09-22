ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στο Ωνάσειο Σχολείο Περιστερίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε στη δημόσια παιδεία»

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι ο ίδιος επέμεινε να δημιουργηθεί ένα από τα σχολεία στο Περιστέρι, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία «ιδιαίτερα σημαντική»

Φωτ.: Eurokinissi
Μήνυμα στήριξης στη δημόσια εκπαίδευση έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Ωνάσειο Σχολείο Περιστερίου, το οποίο λειτουργεί ως 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο της πόλης και ανήκει στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τα Ωνάσεια «εργαστήριο καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης», τονίζοντας ότι στόχος τους είναι να εφοδιάσουν τους μαθητές με γνώσεις και δεξιότητες για έναν κόσμο «συναρπαστικό αλλά και αβέβαιο».

Φωτ.: Eurokinissi

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε το Ίδρυμα Ωνάση και τον πρόεδρό του, Αντώνη Παπαδημητρίου, για τη συνεργασία με το δημόσιο που κατέστησε εφικτή τη δημιουργία του νέου θεσμού. Όπως είπε, προγραμματίζεται η λειτουργία 22 τέτοιων σχολείων, πλήρως ανακαινισμένων και εξοπλισμένων, τα οποία θα παρέχουν επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς και θα αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία δεν είναι απλώς σύγχρονα κτίρια· είναι δομές που βάζουν την καινοτομία και την εκπαίδευση στην πρώτη γραμμή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι «να βλέπουμε χαμογελαστά παιδιά και καθηγητές που στηρίζουν αυτή τη μεγάλη σύμπραξη».

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι ο ίδιος επέμεινε να δημιουργηθεί ένα από τα σχολεία στο Περιστέρι, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία «ιδιαίτερα σημαντική» και εκφράζοντας την ευχή να ολοκληρωθεί σύντομα το δίκτυο όλων των Ωνάσειων Σχολείων.

