Αλεπουδάκι εντοπίστηκε τραυματισμένο στο Κερατσίνι: Βίντεο και φωτογραφία από τη διάσωσή του

Ένα αλεπουδάκι εντοπίστηκε τραυματισμένο στο Κερατσίνι.

Σε ανάρτησή του, ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ, δημοσίευσε βίντεο από τη διάσωσή του, αλλά και μία φωτογραφία της αλεπούς, όταν επέστρεψε μετά το ΔΙΚΕΠΑΖ, στον σύλλογο, για νοσηλεία.

Σύμφωνα με την ΑΝΙΜΑ, η μικρή αλεπού ήταν «τρομαγμένη και δαγκωμένη πιθανόν από σκύλους» όταν εντοπίστηκε από πολίτες σε πεζοδρόμιο του Κερατσινίου. Η ΑΝΙΜΑ ζήτησε τη συνδρομή του ΔΙΚΕΠΑΖ γιατί, όπως εξηγεί «η διάσωση έπρεπε να γίνει άμεσα, καθώς το μικρό ήταν εκτεθειμένο και αν έβγαινε στο δρόμο θα κινδύνευε άμεσα».

Οι άνθρωποι του ΔΙΚΕΠΑΖ ανταποκρίθηκαν άμεσα και το αλεπουδάκι μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις τους όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό και τους κτηνιάτρους μέχρι που παρελήφθη από άνθρωπο της ΑΝΙΜΑ.

Σε νέα ενημέρωση μέσω Facebook, η ΑΝΙΜΑ δημοσίευσε φωτογραφία με το αλεπουδάκι, γράφοντας ότι: «Το αλεπουδάκι του Κερατσινίου, που περισυνέλλεξαν οι άνθρωποι του ΔΙΚΕΠΑΖ και μας το παρέδωσαν για νοσηλεία, σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μωρό αλεπουδάκι εντοπίστηκε στο Άλσος Περιστερίου: Τι σημαίνει η παρουσία του στην πόλη