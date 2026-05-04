Πάτρα: Ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε 11χρονο

Στο Καραμανδάνειο Nοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύεται ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισσία, μετά από ατύχημα που είχε, όταν ένα άλλο παιδί έπεσε πάνω του με ένα πατίνι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην κεντρική πλατεία, όταν τα δύο παιδιά έπαιζαν στο σημείο.

Νέο ατύχημα με πατίνι

Το παιδί που είχε το πατίνι, φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω στο 11χρονο παιδί, με αποτέλεσμα να υποστεί ορθοπεδικό τραύμα.

Το τραυματισμένο παιδί, η ζωή του οποίου δεν κινδυνεύει, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου του τοποθετήθηκε γύψος.

Στη συνέχεια ελήφθη η απόφαση να μεταφερθεί στην Πάτρα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

