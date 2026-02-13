Αγρότες: Έφτασαν στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Αγρότες από κάθε γωνιά της χώρας κατέφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στο Σύνταγμα, για το πανελλαδικό συλλαλητήριο του πρωτογενούς τομέα.

Με πούλμαν, ΙΧ αλλά και τρακτέρ, παραγωγοί από τον Έβρο και τη Φλώρινα έως την Κρήτη δηλώνουν δυναμικά το «παρών», ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος παραγωγής, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων.

Στην πλατεία Ομονοίας είχαν ήδη συγκεντρωθεί αγρότες που έφτασαν οργανωμένα, ενώ λίγο μετά τις 04:30 το απόγευμα έφτασαν και τα τρακτέρ, και έτσι κινήθηκαν όλοι μαζί προς το Σύνταγμα.

Υπενθυμίζεται πως στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται σε εξέλιξη και συγκεντρώσεις εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και σωματείων, που αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις και εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους αγρότες, με σύνθημα «εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά».

Παράλληλα σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

Το συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο για τις 16.00 το απόγευμα στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να σταθμεύσουν δεκάδες τρακτέρ μπροστά στη Βουλή. Μάλιστα όπως έχουν δηλώσει, σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν στην πλατεία Συντάγματος και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το Σάββατο το μεσημέρι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών

Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων των αγροτών.

Τα μέτρα εφαρμόζονται σταδιακά και κατά τόπους, ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο.



Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κυκλοφορία αναμένεται να καταγραφούν στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, στη λεωφόρο Αμαλίας, όπου νωρίτερα σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας λόγω συγκέντρωσης εργατικών κέντρων, καθώς και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν, εφόσον είναι δυνατόν, το κέντρο της πόλης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ