Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 17χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου κατέληξε 17χρονη το βράδυ της Κυριακής, μετά την κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κατάστημα της πόλης.

Σύμφωνα με το agrinioculture.gr, η ανήλικη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

