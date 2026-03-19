Άγιος Δημήτριος: 16χρονος κατασκεύαζε χιλιάδες αυτοσχέδιες κροτίδες στο δωμάτιό του

Συνελήφθη ένας 16χρονος και ο πατέρας του, στον Άγιο Δημήτριο, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών εντόπισαν στο υπνοδωμάτιο του ανηλίκου χιλιάδες αυτοσχέδιες κροτίδες.

Μεταξύ άλλων, στο δωμάτιο του παιδιού εντοπίστηκε και μισό κιλό πυρίτιδας.

Το μεσημέρι της 18ης Μαρτίου, ο 16χρονος και ο 52χρονος πατέρας του συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και πλαστογραφία.

Την ίδια ώρα, ο 52χρονος πατέρας του αντιμετωπίζει την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και της συνέργειας στα παραπάνω.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι ο 16χρονος φέρεται να ασχολούνταν συστηματικά με την κατασκευή και τη διάθεση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή.

Άγιος Δημήτριος: Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Ο ανήλικος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκε να μεταφέρει σακούλα με 728 κροτίδες, τις οποίες προόριζε για πώληση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι, βρέθηκαν σε αποθήκη 5.842 κροτίδες, 303 γραμμ. σκόνης τιτανίου, 3 κιλά και 233 γραμμ. σκόνης αλουμινίου, 5 κιλά και 500 γραμμ. σκόνης πυρίτιδας, 640 γραμμ. σκόνης θείου, 3 κιλά νιτρικού καλίου, 216 χάρτινα σωληνάρια έτοιμα για γόμωση, 3 βεγγαλικά, 5 καπνογόνα, ζυγαριά ακριβείας και δύο χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την υπόθεση αναφέρει ότι «η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει με ιδιαίτερη ένταση κρίσιμα ζητήματα εποπτείας ανηλίκων και πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας. Η παράνομη κατασκευή και διακίνηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών, ιδίως σε περιόδους αυξημένης χρήσης κροτίδων, δεν εντείνει μόνο τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων και τραυματισμών, αλλά λειτουργεί και ως καταλύτης για τη διεύρυνση ενός ευρύτερου πλέγματος παραβατικών συμπεριφορών».

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ