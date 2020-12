Ανάμεσα στις χειρότερες χώρες για να ζει κανείς την εποχή του κορωνοϊού κατατάσσει το Bloomberg την Ελλάδα.

Η χώρα μας βρίσκεται στην 50η θέση, ανάμεσα σε 53 χώρες, στο Covid Resilience Ranking που επικαιροποίησε το Bloomberg. Η Ελλάδα έχει υποχωρήσει κατά 19 θέσεις, σε σύγκριση με την κατάταξη της 24ης Νοεμβρίου.

Το «σκορ» της χώρας μας είναι 44.7 και μόνο το Περού, η Αργεντινή και το Μεξικό βρίσκονται χαμηλότερα, στη συγκεκριμένη κατάταξη.

Στην κορυφή παραμένει η Νέα Ζηλανδία, με «σκορ» 85.6 στην κατάταξη ανθεκτικότητας στον κορωνοϊό. Η Ταϊβάν ανέβηκε αυτό τον μήνα στη δεύτερη θέση (82.4) και ακολουθούν Αυστραλία (81), Νορβηγία (77) και Σιγκαπούρη (76.2), που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα και- σύμφωνα με το Bloomberg- θεωρούνται οι καλύτερες χώρες για να ζει κανείς την εποχή του κορωνοϊού.

