Η θάλασσα μπήκε περίπου 300 μέτρα στη στεριά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λόγω του ισχυρού σεισμού που έπληξε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι την περιοχή ανοιχτά της Σάμου.

Βίντεο από το Samos24 δείχνει το μέγεθος της έντασης του ισχυρού σεισμού από τα 6,7 Ρίχτερ.

Νωρίτερα, ο Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας εξέφρασε φόβος για μικρό τσουνάμι στην Σάμο.

Αντίστοιχες εικόνες και από την τουρκική πλευρά, όπου βίντεο που ανάρτησαν χρήστες δείχνουν τη θάλασσα να «εισβάλλει» στη στεριά.

Η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε και κάλυψε τις παραθαλάσσιες περιοχές.

BREAKING: Water levels rising in Sığacık, #Turkey following the strong earthquake pic.twitter.com/21kNkcbZH9

Another video form #Turkey shows streets completely flooded with water following the massive earthquake pic.twitter.com/TFIPYJONgs