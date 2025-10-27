28η Οκτωβρίου: Υπό βροχή η μαθητική παρέλαση σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Υπό καταρρακτώδη βροχή πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και την οδό Τσιμισκή.

Λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων καιρικών συνθηκών, υπήρξε μία μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της παρέλασης αλλά τελικά αποφασίστηκε οι μαθητές να παρελάσουν κανονικά, όπως σημειώνει η ΕΡΤ.

Έτσι, παρά την έντονη βροχόπτωση, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων έκαναν παρέλαση υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την εθνική επέτειο ενώ πλήθος κόσμου βρέθηκε στο σημείο για να τους χειροκροτήσει.

«Σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες εδώ στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας έστειλαν το δικό τους μήνυμα κόντρα σε αυτούς που λένε διάφορα αρνητικά για τη νέα γενιά. Παρήλασαν κάτω από καταρρακτώδη βροχή τιμώντας τα εθνικά σύμβολα, παρήλασαν σε άψογους σχηματισμούς, μούσκεμα, δείχνοντας όμως ότι έτσι συμβάλλουν και γιορτάζουν τις εθνικές μας επετείους», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας.

«Μέσα σε αντίξοες συνθήκες παρήλασαν τα παιδιά και μας δείχνουν ότι το αύριο μπορεί να είναι αντάξιο του ένδοξου παρελθόντος μας», δήλωσε ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου.

«Βλέποντας τα παιδιά να παρελαύνουν σήμερα κάτω από την καταρρακτώδη βροχή θυμήθηκα τους Αγίους που γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, τους συναθλητές του Αγίου Δημητρίου, τον Νέστορα και τον Λούπο. Νέοι άνθρωποι κι εκείνοι αγωνίστηκαν και τα παιδιά είναι εκείνα που με το ίδιο αγωνιστικό φρόνημα διαδηλώνουν την πίστη τους στις αξίες του Γένους μας», δήλωσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

«Τα παιδιά έδωσαν το δικό τους μήνυμα, ότι είναι εδώ για να παλέψουν στο μέλλον για την πατρίδα με όλες τους τις δυνάμεις, είναι τα παιδιά που μας κάνουν υπερήφανους», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης.

«Τιμούμε σήμερα δύο από τις πιο λαμπρές σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης μας, το 1912 και το ηρωικό ΟΧΙ του 40. Δύο σημαντικά γεγονότα που μπορεί να απέχουν τρεις δεκαετίες, τα ενώνει όμως το νήμα της αγάπης στην πατρίδα, της δύναμης, της ενότητας του ελληνικού λαού και της πίστης στις αρχές της ελευθερίας», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

«Τα παιδιά σήμερα κατάφεραν να μας συγκινήσουν, απέδειξαν ότι έχουν και θάρρος και δύναμη και πολλές ελπίδες για το μέλλον», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γιουτίκας.

«Πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι η επένδυση στην παιδεία δεν είναι κόστος, είναι επένδυση στο μέλλον και είναι ο μόνος δρόμος για δημοκρατία, για δικαιοσύνη και είναι ο μόνος ανοιχτός δρόμος για το μέλλον», δήλωσε εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής η βουλευτής Ράνια Θρασκιά, ενώ ο βουλευτής Πέτρος Παππάς συνεχάρη τους μαθητές τονίζοντας ότι «όλοι όσοι μετέχουν της ελληνικής παιδείας δικαιούνται να σηκώνουν την ελληνική σημαία».

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελπιδοφόρο από τη νέα γενιά που τιμά με τέτοιο τρόπο τις αξίες αλλά και τους αγώνες των προγόνων μας», δήλωσε η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Νεφέλη Χατζηϊωαννίδου, ενώ ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας ευχήθηκε «το παράδειγμα των ηρώων του ένδοξου έπους του 40 να εμπνεύσει τους ηγέτες του μέλλοντος, τα παιδιά μας».

«Είμαστε πολύ περήφανοι για τη νέα γενιά που παρέλασε σήμερα. Παίρνουμε παράδειγμα από αυτήν», δήλωσε ο βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας Μιχάλης Χουρδάκης. Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν επίσης η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, η αντιπεριφερειάρχης Μελίνα Δερμεντζόπουλου και στελέχη της εκπαίδευσης.

Πριν την παρέλαση, αντιπροσωπείες μαθητών κατέθεσαν στεφάνια στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ενώ μετά την παρέλαση κατέθεσαν στεφάνια στα μνημεία των Ηρώων, στις προτομές και στους ανδριάντες.

Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, οι υφυπουργοί Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, Κοινωνικής Συνοχής Και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.