Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο εμπορικών κέντρων, εστιατορίων, μπαρ και καφετεριών, για την αντιμετώπιση της επιδημίας κορωνοϊού, αλλά επιχειρήσεις ορισμένων κατηγοριών άνοιξαν σήμερα κανονικά και θα συνεχίσουν να λειτουργούν, προς το παρόν.

Έτσι, ανοικτές παραμένουν οι επιχειρήσεις:

-Λιανεμπόριο τροφίμων (σούπερ μάρκετ)

-Λαϊκές αγορές

-Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα

-Φαρμακεία

-Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας

-Καφετέριες μόνο για διανομή προϊόντων και take away

-Ξενοδοχεία, αυστηρά για εξυπηρέτηση των τουριστών με τη δυνατότητα delivery και take away από το μπαρ ή το εστιατόριο που λειτουργεί εντός

-Τράπεζες (με ειδικές οδηγίες για άδεια παρουσίας έως 5 άτομα σε κάθε κατάστημα / γκισέ με μέτρα προστασίας, δυνατότητα επιμήκυνσης ωραρίου και καταβολή συντάξεων σε περισσότερες ημέρες / λειτουργίες πχ δανείων σε απογευματινές ώρες και σύσταση για διαδικτυακές συναλλαγές)

-Τηλεφωνικά κέντρα με ειδικές οδηγίες για κατάλληλη απόσταση και μέτρα υγιεινής των εργαζομένων

Αντίθετα, κλείνουν:

-Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα (shops in a shop), εκπτωτικά χωριά

-Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες delivery και take-away

-Κέντρα διασκέδασης

-Κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων

-Βιβλιοθήκες

-Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι

-Πρακτορεία τυχερών παιγνίων, καζίνο, λέσχες παιγνίων με εξαίρεση τους πλανόδιους πωλητές και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια

-Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία (εξαιρούνται οι ανοιχτοί χώροι μεμονωμένης άθλησης όπως θα διευκρινιστεί στην ΚΥΑ)

-Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ) / εξαιρούνται οι δημόσιοι ανοιχτοί χώροι αναψυχής.

-Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ, κέντρα δερματοστιξίας (τατουάζ) και τρυπήματος δέρματος/σώματος

-Οίκοι ανοχής



Οι ανωτέρω επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

Προχθες, ο επικεφαλής της επιτροπής λοιμωξιολόγων, Σωτήρης Τσιόδρας, ανακοίνωσε το κλείσιμο παιδότοπων, γυμναστηρίων, κινηματογράφων, θεάτρων και κέντρων διασκέδασης για 15 ημέρες, για προληπτικούς λόγους. Παράλληλα αναστέλλεται και η λειτουργία των δικαστηρίων.

Τι θα ισχύσει για τα εστιατόρια

Μετά την ανακοίνωση των νέων έκτακτων μέτρων και αφού υπήρξαν απορίες από επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης που ήθελαν διευκρινίσεις, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου επικοινώνησε με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου ο κ. Χατζηθεοδοσίου, σύμφωνα με τον υπουργό, για τα καταστήματα εστίασης θα ισχύσουν τα κάτωθι:

-Δεν θα λειτουργούν τα καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα.

-Μπορούν όμως να λειτουργούν ως delivery. Και αν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται μέχρι σήμερα, έχουν τη δυνατότητα να το εφαρμόσουν αφού προχωρήσουν στην απαιτούμενη αλλαγή του ΚΑΔ.

-Σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι από 5 όρθιοι πελάτες που εξυπηρετούνται άμεσα (take away).

-Τα καταστήματα εστίασης που θα κλείσουν, θα μπορούν να μεταφέρουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος (ΦΠΑ, εισφορές, φορολογία) για τον Ιούνιο. Αυτό δεν θα ισχύσει για όσα καταστήματα συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί παράταση και στις προθεσμίες που υπάρχουν για την προστασία της πρώτης κατοικίας και καλεί την κυβέρνηση να δει το συγκεκριμένο θέμα με γνώμονα τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην αγορά και την κοινωνία, μετά την έξαρση του κορονοϊού.