Ξεκινά το 2ο Spicy Indie International Film Festival με ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο 

Το Spicy Indie International Film Festival (SPICY IIFF) είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ με κύριο μέλημά του την προώθηση της τέχνης του κινηματογράφου μέσω της παρουσίασης ενός εκλεκτικού μείγματος εξαιρετικών ανεξάρτητων ταινιών μικρού μήκους από διεθνείς κινηματογραφιστές.

Στόχος του είναι επίσης να προωθήσει, να αναγνωρίσει και να υποστηρίξει την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους και να αναπτύξει ένα πνεύμα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των κινηματογραφιστών.

Το φεστιβάλ φέρνει στην Ελλάδα μια σειρά από ανεξάρτητες ταινίες μικρού μήκους όλων των ειδών που χρησιμοποιούν με επιτυχία δημιουργικά κινηματογραφικα είδη από όλες τις γωνιές του κόσμου με βασικά κριτήρια τις σύγχρονες προβληματικές, τα κοινωνικοπολιτικά θέματα που απασχολούν τους καλλιτέχνες σήμερα και τέλος την πρωτοποριακή γλώσσα και τη φρέσκια ματιά.

Μετά την πρώτη επιτυχημένη χρονιά, το φεστιβάλ επιστρέφει στο πρόσφατα ανακαινισμένο Studio New Star Art Cinema και φιλοξενεί 47 διαγωνιζόμενες ταινίες από ολόκληρο τον κόσμο, καλώντας μας να έρθουμε σε επαφή με αυτές και τη νέα γενιά κινηματογραφιστών του σύγχρονου κινηματογράφου.

Ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβληθούν οι ελληνικές:

Pendulus του Δημήτρη Γκότση. Ένας 24χρονος που έχει μεγαλώσει στην Αθήνα προσπαθεί να αποφασίσει αν είναι Αλβανός ή Έλληνας.

Super του Νίκου Κούλογλου. Ένας νέος άντρας και μία νέα γυναίκα συναντιούνται στο σουπερμάρκετ για το πρώτο τους ραντεβού.

Αχινός του Αλέξανδρου Σολτς. Ένας νεαρός σε μια παραλία γυμνιστών συναντιέται με έναν λουόμενο που τον προκαλεί να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά του.

Θυμωμένο ψάρι του Κώστα Χαλιάσα. Ένα νεαρό αγόρι θρηνεί το θάνατο του πατέρα του ενώ αγωνίζεται να αντιμετωπίσει την απώλεια της αθωότητάς του.

Kiddo του Μιχάλη Κίμωνα. Ένα πειραματικό sitcom δράμα που αφηγείται την ιστορία τεσσάρων εφήβων παγιδευμένων σε σώματα μεσήλικων ζευγαριών.

Buffer Zone του Σάββα Σταύρου. Δύο νεαροί στρατιώτες που τους χωρίζει η Πράσινη Γραμμή ερωτεύονται και βρίσκουν διαφυγή από το καταπιεστικό περιβάλλον τους μέσω της μουσικής.

On this wondrous sea της Καλλιόπης Λεγάκη. Ένα πορτρέτο μιας γενναίας γυναίκας, της Μαρίας Cyber, μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που καταφέρνει, μέσα από τον καθημερινό της αγώνα για το δικαίωμα στη διαφορετικότητα να διεκδικεί μια θέση στην κοινωνία.

Η Παρέλαση του Μιχάλη Γαλανόπουλου. Οι περιπέτειες μιας ομάδας μαθητών λυκείου στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της εθνικής στρατιωτικής παρέλασης.

Wings του Φοίβου Ήμελλου. Μία γυναίκα λαμβάνει ένα ανησυχητικό τηλεφώνημα από τον γιο της.

Pink Mountain του Thomas Kunstle. Ένα αρχαίο οθωμανικό παραμύθι αφηγείται την ιστορία μιας απαγορευμένης αγάπης, φτιαγμένης από υπομονή, σιωπή και τη βοήθεια ενός ερωδιού.

Πολυθρόνα στο Πεζοδρόμιο της Μαίρης Κολώνια. Ένα τραγούδι ανασύρει νεανικές μνήμες σε έναν ηλικιωμένο συνταξιούχο που πάσχει από άνοια.

Womb του Θέμου Σκανδάμη. Ένας μεσήλικας άντρας μιλάει στο τηλέφωνο με τη μητέρα του όταν ένας ξένος του ανακοινώνει αναπάντεχα και φρικτά νέα.

Φῶς ἐκ Φωτός του Νεριτάν Ζιντζιρία. Μια φιλμική συζήτηση ανάμεσα σε έναν κινηματογραφιστή και έναν ιερομόναχο του Αγίου Όρους, που έφτιαξε τη δικιά του φωτογραφική μηχανή πριν πεθάνει το 1932.

To read them poems του Αλέξη Χατζηγιάννη. Ένα οδικό ταξίδι ενός οδηγού φορτηγού και ενός ποιητή.

Short Draft του Σπυρίδωνα Παπασπύρου. Ένας άντρας, με την απειλή όπλου, γίνεται πειρατής ενός ταξί.

Highway of a Broken Heart του Νίκου Κυρίτση. Κάπου, στη μέση του πουθενά, σε ένα άδειο και άσχημα φωτισμένο μέρος ενός ατελείωτου αυτοκινητόδρομου.

11.20 π.μ. του Δημήτρη Νάκου. Μια αλληγορία για την προσφυγική κρίση όπου ένα κοριτσάκι θέλει να κολυμπήσει χωρίς τα φτερά του,

Echo του Σέργιου Κοτσόβουλου. Μια animation ταινία για την επικοινωνία μεταξύ μας.

Celestial Bodies του Άλεξ Χαρίτου. Μια ανολοκλήρωτη σχέση για λάθος λόγους.

I come from the sea του Χάρη Νικολαϊδη. Μια καλοκαιρινή ιστορία εφήβων.

Ενάμισι του Οδυσσέα Σπυρόπουλου. Τέσσερις ιστορίες μεταξύ φίλων.

Αποχαιρετισμοί της Σαββίνας Σαμιώτη. Μια γυναίκα αποχαιρετά τις ζωές ανθρώπων και επαναπροσδιορίζει τη δίκη της κάνοντας ένα αντισυμβατικό επάγγελμα.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

4-7 Δεκεμβρίου 2023

Δημιουργική Παραγωγή: Σπύρος Χαραλάμπους

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Γιάννης Χαρμπάτσης

Ιστότοπος: https://www.spicyiiff.com/

Facebook: https://www.facebook.com/SPICYIIFF

Instagram: https://www.instagram.com/spicyiiff/