Ξεκινά το 2ο Evia Film Project: Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης

Το 2ο Evia Film Project, η πράσινη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό του ραντεβού με το κοινό.

Προβολές, masterclasses, δράσεις για επαγγελματίες, εργαστήρια για παιδιά και φοιτητές, καθώς και ξεχωριστές μουσικές εκδηλώσεις στήνουν την πενθήμερη γιορτή του πράσινου σινεμά στη Βόρεια Εύβοια. Το 2ο Evia Film Project θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 24 Ιουνίου στην Αγία Άννα, την Αιδηψό και τη Λίμνη. Όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ταινία Έναρξης

Το Evia Film Project ανοίγει με την ταινία του Αλεξάντερ Πέιν, Μικρόκοσμος στον θερινό κινηματογράφο Απόλλων της Αιδηψού, ο οποίος ύστερα από δεκαετίες που ήταν κλειστός, αναδιαμορφώθηκε από το Φεστιβάλ και τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και δόθηκε στο κοινό. Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ σκηνοθέτης, Αλεξάντερ Πέιν, θα είναι παρών στην προβολή και θα συνομιλήσει με το κοινό της Βόρειας Εύβοιας.

Προβολές

Ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ αγαπημένων σκηνοθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα προβληθούν στους θερινούς κινηματογράφους της Αιδηψού και της Λίμνης, ενώ μία αναπάντεχη προβολή θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Αγίας Άννας.

Ανάδειξη της Β. Εύβοιας ως τόπου γυρισμάτων

Το Evia Film Project αναδεικνύει υπέροχες τοποθεσίες της βόρειας Εύβοιας και τις συστήνει στους ανθρώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας που επιλέγουν τους τόπους γυρισμάτων για μεγάλες παραγωγές από όλο τον κόσμο. Το Φεστιβάλ διοργανώνει ένα συναρπαστικό FAM Trip (familiarization trip) για location managers και παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ανακαλύψουν κρυμμένες ομορφιές της βόρειας Εύβοιας που θα μπορούσαν να «πρωταγωνιστήσουν» σε μελλοντικές ταινίες.

Μια κορυφαία διεθνής συνάντηση

Η Αγορά του Φεστιβάλ φιλοξενεί το CIRCLE Women Doc Accelerator, ένα κορυφαίο workshop ανάπτυξης ντοκιμαντέρ, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες και θηλυκότητες που ασχολούνται με την κινηματογραφική σκηνοθεσία και την παραγωγή. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα ανάπτυξης ντοκιμαντέρ. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Evia Film Project.

Μουσικές Εκδηλώσεις

Το Evia Film Project φέρνει τη μουσική σε πρώτο πλάνο και προσκαλεί το κοινό σε δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Το Σάββατο 24 Ιουνίου, ο αγαπημένος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Νίκος Πορτοκάλογλου θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην Αιδηψό. Μαζί του η Βίκυ Καρατζόγλου και ο Βύρων Τσουράπης. Παράλληλα, την Τετάρτη 21 Ιουνίου, το Evia Film Project γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής με ένα πάρτι στη Λίμνη, υπό τους ήχους της μουσικής της μπάντας Αγία Φανφάρα.

Masterclasses

Γνωστοί και αγαπημένοι δημιουργοί, καθώς και επαγγελματίες της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, μοιράζονται τα μυστικά της τέχνης και της δουλειάς τους με το κοινό της βόρειας Εύβοιας. Τα masterclasses θα πραγματοποιηθούν στην Αγία Άννα και στην Αιδηψό και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Masterclasses θα δώσουν, μεταξύ άλλων, ο Ζαχαρίας Μαυροειδής, ο Λευτέρης Χαρίτος, η Ελίνα Ψύκου, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος, η Ολυμπία Μυτιληναίου, καθώς και ο αυστριακός σκηνοθέτης Χούπερτ Ζάουπερ και η γεωργιανή δημιουργός, Σάλομε Τζάσι.

VR

Το Evia Film Project προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τις πιο σύγχρονες ταινίες VR, που αναδεικνύουν ζητήματα οικολογίας και εξερευνούν τις συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον.

Podcast

Ανακαλύψτε συναρπαστικά podcast που προσεγγίζουν με εντελώς διαφορετική οπτική τη σχέση μας με το περιβάλλον και τα ζώα. Ακούστε τα podcast στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, filmfestival.gr

Δράσεις για παιδιά

Το Evia Film Project περιλαμβάνει, επίσης, ένα πλούσιο πρόγραμμα για γονείς και παιδιά. Ελάτε να δούμε ταινίες, να φτιάξουμε χειροποίητα, οικολογικά παιχνίδια, να εξερευνήσουμε τη μαγεία του σινεμά μέσα από την ιστορία του, να δημιουργήσουμε τις δικές μας κινηματογραφικές αφηγήσεις και να σκηνοθετήσουμε τη δική μας φωτο-ιστορία, παρέα με ένα πάντα.

Βιωσιμότητα

Το Evia Film Project έχει στόχο να ενισχύσει την τοπική οικονομία με όρους βιωσιμότητας και με σεβασμό στο οικοσύστημα της περιοχής. Αναγνωρίζει το δικό του αποτύπωμα και καλεί το κοινό να ενημερωθεί πάνω σε βιώσιμες πρακτικές που μπορούμε όλοι να ακολουθήσουμε.

Το Evia Film Project είναι ο τρίτος πόλος δράσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μετά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο. Στόχος του είναι η ανάδειξη της Βόρειας Εύβοιας, μιας περιοχής που έχει πληγεί βαθιά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, σε παγκόσμιο κέντρο για το green cinema. Το Evia Film Project πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με τους παραγωγικούς φορείς που εδρεύουν στην Εύβοια και το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά.

Οι ταινίες του φετινού προγράμματος

Το 2ο Evia Film Project επιστρέφει με ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει κλασικές ταινίες, αλλά και πρόσφατης παραγωγής, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, που ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν, προτρέπουν σε δράση, αποκαλύπτουν τις συνέπειες των ανθρώπινων πράξεων, υμνούν τη μαγεία της φύσης και αναδεικνύουν τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Οι ταινίες θα προβληθούν στους θερινούς κινηματογράφους Απόλλων της Αιδηψού και Ελύμνιον της Λίμνης, ενώ μία ειδική προβολή θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Αγίας Άννας. Παράλληλα, το Evia Film Project προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τις πιο σύγχρονες ταινίες VR τεχνολογίας, που αναδεικνύουν ζητήματα οικολογίας και εξερευνούν τις συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον.

Οι ταινίες του προγράμματος:

Αιδηψός (σινεμά Απόλλων)

Τρίτη 20 Ιουνίου, 21:15 (ταινία έναρξης)

Μικρόκοσμος (Downsizing)

Αλεξάντερ Πέιν

ΗΠΑ, 2017, 135΄

Προβολή παρουσία του σκηνοθέτη

Ο Μικρόκοσμος προτείνει ένα απίθανο σενάριο ως αντίδοτο στην πληθυσμιακή έκρηξη του πλανήτη: τι θα συνέβαινε αν κάποιοι Νορβηγοί επιστήμονες έβρισκαν τρόπο να συρρικνώσουν τις διαστάσεις ενός μέσου ανθρώπου. Ο μάστορας των «μικρών» αφηγήσεων Αλεξάντερ Πέιν επικεντρώνεται στην ιστορία ενός ζευγαριού (τους ερμηνεύουν ο Ματ Ντέιμον και η Κρίστεν Γουίγκ) που θέλει να ενταχθεί σε μια κοινότητα μικροσκοπικών ανθρώπων, οι οποίοι επιθυμούν να ζήσουν σε μικρές κοινότητες, φιλικές προς το περιβάλλον. Η ταινία διατυπώνει ένα δαιμόνιο σχόλιο για τις ουτοπίες που ονειρεύονται οι κοινοί θνητοί και την καταστροφική πίεση που ασκούν στο περιβάλλον. Ο Μικρόκοσμος τοποθετεί την κλιματική αλλαγή, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα, κάτω από το μικροσκόπιο, εξερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση.

Τετάρτη 21 Ιουνίου, 21:15

Δαμάζοντας τον κήπο (Taming the Garden)

Σάλομε Τζάσι

Ελβετία-Γερμανία-Γεωργία, 2021, 91΄

Προβολή παρουσία της σκηνοθέτιδος

Ένας ζάπλουτος, αγνώστων στοιχείων άντρας έχει ένα ασυνήθιστο χόμπι: αγοράζει αιωνόβια δέντρα, ορισμένα εκ των οποίων αγγίζουν το ύψος ενός δεκαπενταώροφου κτιρίου, από παράκτιες κοινότητες της Γεωργίας και τα ξεριζώνει για να τα φυτέψει στον κήπο του. Ωδή στην ανταγωνιστική σχέση ανθρώπου-φύσης και, ταυτόχρονα, ιδιότυπη διερεύνηση της έννοιας της «εκρίζωσης», η ταινία αποτυπώνει τις ανάγκες και τις αξίες της σύγχρονης γεωργιανής (αλλά και της παγκόσμιας) κοινωνίας, ενώ στοχάζεται πάνω στην ακούσια μετακίνηση και την εκούσια στασιμότητα σε έναν πλανήτη που αλλάζει ραγδαία.

Πέμπτη 22 Ιουνίου, 21:15

Ερχόμαστε εν ειρήνη (We Come as Friends)

Χούμπερτ Ζάουπερ

Γαλλία-Αυστρία, 2014, 110΄

Προβολή παρουσία του σκηνοθέτη

Μια σύγχρονη οδύσσεια, ένα μεθυστικό ταξίδι σαν επιστημονική φαντασία στην καρδιά της Αφρικής. Τη στιγμή που το Σουδάν, η μεγαλύτερη χώρα της ηπείρου χωρίζεται σε δύο έθνη, επανεμφανίζεται μια παλιά παθολογία «εκπολιτισμού»: η αποικιοκρατία, η σύγκρουση ανάμεσα στις αυτοκρατορίες, και νέα επεισόδια των αιματηρών (και ιερών) πολέμων για γη και φυσικούς πόρους. Ο σκηνοθέτης του Εφιάλτη του Δαρβίνου μάς επιβιβάζει σε μια αυτοσχέδια, ιπτάμενη μηχανή από τσίγκο και καραβόπανο, και μας οδηγεί στις πιο απίθανες τοποθεσίες και μέσα στις σκέψεις και τα όνειρα των ανθρώπων, με τρόπο καθηλωτικό και σπαρακτικό. Κινέζοι εργάτες σε πετρελαιοπηγές, ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ, Σουδανοί παραστρατιωτικοί ηγέτες και Αμερικανοί ευαγγελιστές παραδόξως βρίσκουν όλοι κοινό έδαφος σ’ αυτό το ντοκιμαντέρ.

Παρασκευή 23 Ιουνίου, 21:15

Ρίζες

Δημήτρης Τρομπούκης

Ελλάδα, 2023, 19΄

Προβολή παρουσία του σκηνοθέτη

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τους ρυθμούς της ζωής των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2021. Αρχικά παρουσιάζεται η σημερινή –προβληματική– κατάσταση μετά από την πυρκαγιά, μέσα από την οπτική των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους παραγωγικούς τομείς και στην τοπική οικονομία, η οποία έχει πληγεί και πρέπει να ανακάμψει, με στόχο την διαμόρφωση μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης που να μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από χωρικό σχεδιασμό. Η ταινία κλείνει με τους κατοίκους της περιοχής να μοιράζονται την αγάπη τους για τον τόπο τους και να εξηγούν τους λόγους που θέλουν να συνεχίσουν να μένουν σε αυτόν.

Λευκός πλαστικός ουρανός (White Plastic Sky)

Τιμπόρ Μπάνοτσκι & Σάρολτα Ζάμπο

Ουγγαρία-Σλοβακία, 2023, 111΄

Στο κοντινό μέλλον, δεν υπάρχουν πλέον ζώα φυτά στη Γη και όσοι άνθρωποι έχουν απομείνει ζουν σε έναν πλαστικό θόλο. Το τίμημα για την επιβίωσή τους είναι πολύ υψηλό: μόλις φτάσουν τα 50 ένας ειδικός σπόρος τούς εμφυτεύεται και τους μεταμορφώνει σε δέντρα, τα οποία θα προσφέρουν οξυγόνο και τροφή στην υπόλοιπη κοινότητα. Ένας νεαρός άνδρας, ο Στέφαν, αποδέχεται τους κανόνες του συστήματος, μέχρι τη στιγμή που η σύζυγός του, η Νόρα, αποφασίζει να απαρνηθεί τη ζωή της και να υποβληθεί σε εκούσια εμφύτευση. Ορμώμενος από την αγάπη του για εκείνη, ο Στέφαν επαναστατεί με σκοπό να τη σώσει. Το animation δίδυμο των Tibor Bánóczki και Sarolta Szabó αξιοποίησε τεχνικές rotoscoping για να δημιουργήσει ένα μικρό έπος δυστοπίας. Στη συγγραφή του σεναρίου συνέδραμαν γεωλόγοι, βοτανολόγοι και μετεωρολόγοι, προσφέροντας ένα επιστημονικό υπόβαθρο σε μια ιστορία πλημμυρισμένη από φαντασία. Μια βαθιά συγκινητική ταινία, η οποία συνδυάζει το οικολογικό μήνυμα με την επιστημονική φαντασία και φέρνει στο προσκήνιο τον κλιματικό Αρμαγεδδώνα που απειλεί να σβήσει κάθε ίχνος ζωής από τον πλανήτη. Το White Plastic Sky είναι διάχυτο από τη μελαγχολία της συνειδητοποίησης πως η ανθρωπότητα βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο του αφανισμού. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με το ζευγάρι που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της σαγηνευτικής ιστορίας αγάπης, το φορτίο γίνεται πιο ελαφρύ χάρη στην ομορφιά του κόσμου που μας περιβάλλει.

Λίμνη (σινεμά Ελύμνιον)

Τετάρτη 21 Ιουνίου, 21:15

Η ορχήστρα της ανακύκλωσης - Μια συμφωνία του ανθρώπινου πνεύματος (Landfill Harmonic - A Symphony of the Human Spirit)

Μπραντ Όλγκουντ & Γκρέιαμ Τάουνσλι

ΗΠΑ-Παραγουάη-Νορβηγία-Βραζιλία, 2015, 84΄

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τους Recycled Orchestra of Cateura, μία ορχήστρα από την Παραγουάη που χρησιμοποιεί όργανα κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από σκουπίδια. Όταν η ιστορία τους γίνεται viral, η ορχήστρα εκτοξεύεται στο παγκόσμιο προσκήνιο. Υπό την καθοδήγηση του ιδεαλιστή μουσικού διευθυντή Φάβιο Τσάβες, η ορχήστρα πρέπει να βρει την πορεία της σε έναν παράξενο καινούργιο κόσμο από μεγάλες σκηνές και sold out συναυλίες. Ωστόσο, όταν μια φυσική καταστροφή πλήττει τη χώρα τους, ο Φάβιο πρέπει να βρει τρόπο να προστατεύσει την ορχήστρα και να προσφέρει μια πηγή ελπίδας για την πόλη τους. Η ταινία μαρτυρά τη δύναμη που έχει η μουσική να μεταμορφώνει, αλλά και την προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου πνεύματος.

Πέμπτη 22 Ιουνίου, 21:15

Η γη των κόκκινων ανθρώπων (Birdwatchers)

Μάρκο Μπέκις

Βραζιλία-Ιταλία, 2008, 104΄

Η ταινία μάς μεταφέρει στο Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ της Βραζιλίας, όπου οι γαιοκτήμονες ζουν πλουσιοπάροχα, περνώντας τις νύχτες τους παρέα με τους τουρίστες που έρχονται στην περιοχή για παρατήρηση πουλιών. Στο μεταξύ, λίγο έξω από τα κτήματά τους, ο θυμός των ιθαγενών, που ήταν κάποτε οι νόμιμοι κάτοχοι αυτής της γης, ολοένα και φουντώνει. Εξόριστοι σε καταυλισμούς, χωρίς καμία άλλη προοπτική πέρα από το να εργάζονται ως σύγχρονοι σκλάβοι στις φυτείες ζαχαροκάλαμου, πολλοί νέοι ιθαγενείς οδηγούνται στην αυτοκτονία. Ένα τέτοιο περιστατικό θα ανάψει τελικά τη σπίθα της εξέγερσης, όταν μια ομάδα από αυτόχθονες Γκουαρανί-Καϊοβά κατασκηνώσει έξω από ένα κτήμα, διεκδικώντας όσα της ανήκουν. Πέρα όμως από την οργή, οι αντιμαχόμενες πλευρές νιώθουν έλξη και περιέργεια για τον «Άλλο» που βρίσκεται απέναντί τους. Μια περιέργεια που θα βάλει τα θεμέλια για έναν βαθύ δεσμό ανάμεσα σε έναν νεαρό μαθητευόμενο Σαμάνο και την κόρη ενός γαιοκτήμονα.

Παρασκευή 23 Ιουνίου, 21:15

Utama, το σπίτι μας (Utama)

Αλεχάντρο Λοάισα Γκρίσι

Βολιβία-Ουρουγουάη-Γαλλία, 2022, 87΄

Κάπου στο μακρινό Αλτιπλάνο –στο οροπέδιο που ανοίγεται ανάμεσα στις πανύψηλες ηφαιστειακές κορυφές των Άνδεων και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές και πολύτιμες περιοχές άγριας ζωής στον πλανήτη–, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων αυτόχθονων διάγει μια καθημερινότητα εξαιρετικά δύσκολη, πλην εναρμονισμένη με τη γη. Η γυναίκα περπατά χιλιόμετρα για να βρει νερό και το κουβαλά με κουβάδες πίσω στο πέτρινο καλύβι, όπου μαγειρεύουν χωρίς ηλεκτρισμό. Η επική ομορφιά του τοπίου, το φως στα ρυτιδιασμένα στωικά πρόσωπα, η ζεστασιά της παλέτας – όλα στρέφουν τους προβολείς στον πραγματικό πρωταγωνιστή: τη γη. H κινηματογραφική γλώσσα θα μιλήσει για όσα κρύβει κάτω και πάνω από την επιφάνεια αυτή η άνυδρη και ηλιοκαμένη έκταση.

Σάββατο 24 Ιουνίου, 21:15

Το σκαρί (Luzzu)

Άλεξ Καμιλέρι

Μάλτα, 2021, 94΄

Μαλτέζος ψαράς παλεύει να κερδίσει τίμια τα προς το ζην για τη σύζυγο και το νεογέννητο παιδί τους, κόντρα στον ανταγωνισμό, στην παράνομη αλιεία και μια μαύρη αγορά που λυμαίνεται την ιχθυαγορά του νησιού – τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που θα αναγκαστεί να υποκύψει στους κανόνες του παιχνιδιού. Ανοίγοντας τα πανιά του από μια ανέλπιστη γωνιά του κινηματογραφικού χάρτη, το ντεμπούτο του Άλεξ Καμιλέρι είναι ένα σινεμά βεριτέ που θα έκανε περήφανους τους αδελφούς Νταρντέν. Στα θολά νερά μιας κυνικής πραγματικότητας, όπου η παράδοση πνίγεται και το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, ο Αμερικανο-Μαλτέζος σκηνοθέτης αποτυπώνει τον τόπο καταγωγής του με αυθεντικότητα και προτείνει έναν γνήσια εναλλακτικό τρόπο ζωής και ανάπτυξης. Παράλληλα, αλιεύει μια μοναδική ερμηνεία από τον ερασιτέχνη (και ψαρά στην πραγματική ζωή) πρωταγωνιστή του, η οποία δικαίως βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ του Σάντανς.

Αγία Άννα (πλατεία χωριού)

Παρασκευή 23 Ιουνίου, 21:15

Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες

Μαριάννα Οικονόμου

Ελλάδα, 2019, 72΄

Την προβολή θα ακολουθήσει extended Q&A με τη σκηνοθέτιδα Μαριάννα Οικονόμου.

Σε μια περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου που αργοπεθαίνει, δύο ξαδέλφια, ο Αλέξανδρος και ο Χρήστος, μαζί με πέντε γυναίκες του χωριού, αποφασίζουν να κάνουν μια νέα αρχή. Με λίγη βοήθεια από τη μουσική του Βάγκνερ που παίζουν στα χωράφια και τις ιστορίες που διηγούνται για να πάρουν κουράγιο, επιχειρούν να διεισδύσουν στην παγκόσμια αγορά με τη βιολογική καλλιέργεια ενός παλιού σπόρου ντομάτας. Με χιουμοριστική και ποιητική ματιά, η ταινία μιλάει για την δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων, τη σημασία να βλέπει κανείς τη ζωή διαφορετικά και να επαναπροσδιορίζεται σε δύσκολους καιρούς. Η ταινία θίγει το κρίσιμο θέμα της βιωσιμότητας των μικρών αγροτικών κοινοτήτων αλλά συγχρόνως με χιούμορ και ποιητικότητα μιλάει για την δύναμη των ανθρωπίνων σχέσεων και τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η στάση ζωής.

Ανακαλύψτε τον μαγικό κόσμο του VR, Κύμα, Αιδηψός

Τις πιο σύγχρονες VR τεχνολογίες φέρνει στη Βόρεια Εύβοια το 2o Evia Film Project. Με θεματική που αφορά τον άνθρωπο και τη σχέση του με το περιβάλλον, τρεις ταινίες VR θα προβληθούν στο πλαίσιο του τμήματος Immersive: All Around Cinema του Φεστιβάλ, προσφέροντας στο κοινό μια συναρπαστική εμπειρία θέασης. Οι ταινίες του VR προγράμματος θα προβληθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ΚΥΜΑ (Λουτρά Αιδηψού), από την Τρίτη 20 Ιουνίου έως το Σάββατο 24 Ιουνίου, με καθημερινό ωράριο λειτουργίας 12:00-20:00.

Οι ταινίες που θα προβληθούν, παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας, ξεπερνώντας τα κινηματογραφικά είδη και βυθίζοντας τον θεατή στο περιβάλλον της κάθε δημιουργίας.

-22.7°C

Γιαν Κουνέν

Γαλλία, 2019, 8΄

Ένα παγόβουνο ραγίζει, η παγονησίδα αναπνέει και ένας σκύλος ελκήθρου αλυχτά. Ο παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, Molécule, απομονώνεται σε ένα χωριό κυνηγών της Γροιλανδίας. Καταγράφει τους ήχους της Αρκτικής για να συνθέσει μουσική. Εμπνευσμένο από την περιπέτειά του, το -22.7°C προσφέρει ένα ενδοσκοπικό ταξίδι των αισθήσεων στις πολικές περιοχές. Καθοδηγούμενος από τους ήχους, ο χρήστης βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς ακρόασης. Μέσα από ένα μυητικό ταξίδι επανασυνδέεται με τη φύση και τον εσωτερικό του εαυτό. Ο χρήστης κινείται μεταξύ μιας «εξωτερικής» διάστασης, όπου ανακαλύπτει μια ισχυρή, μεγαλοπρεπή αλλά και επικίνδυνη φύση, και μιας «εσωτερικής», όπου έρχεται αντιμέτωπος με τα αισθήματα και τους φόβους του. Σιγά σιγά οι δύο διαστάσεις ενώνονται, οδηγώντας τον χρήστη σε μια τελική κατάσταση αρμονίας και μέθεξης με το σύμπαν.

GENESIS

Γιόργκ Κούρτιαλ

Γερμανία, 2021, 13'

Το χάος, η αναγέννηση και η καταστροφή έχουν αφήσει ανεξίτηλo σημάδι στην ιστορία της Γης, ωστόσο η ανθρωπότητα συνεχίζει να υπάρχει. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, 4,7 δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξης μπορούν να συμπυκνωθούν σε 24 ώρες, αποκαλύπτοντας πως είμαστε παιδιά μιας γαλαξιακής τυχαιότητας, γεννημένα στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αιωνιότητας. Ταξιδεύουμε στον χρόνο και βυθιζόμαστε σε άγνωστες σφαίρες. Πρόκειται για μια εμπειρία φαινομενικά εξωπραγματική, μυστικιστική και τρομακτική, αλλά και γεμάτη από συναρπαστικά τοπία και πλάσματα που έχουν περάσει από τον πλανήτη. Βλέπουμε τη νεαρή, ολόλαμπρη Γη που περιβάλλεται από κοσμικά συντρίμμια, να πετάει πάνω από απέραντους ωκεανούς του αιώνιου σκότους και να κινείται σε έναν μαγικό υποβρύχιο κόσμο. Καθώς αναδύεται από το νερό, μια μαγική επικράτεια αποκαλύπτει έναν παράδεισο με μια αρχέγονη ζούγκλα και γιγάντια έντομα, ο οποίος όμως θα σβήσει με τον μαζικό αφανισμό – ώσπου να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος, περιβάλλοντάς μας με δεινόσαυρους έτοιμους να κατακτήσουν τον πλανήτη, προτού οδηγηθούν με τη σειρά τους στην εξαφάνιση.

Εντ ν’ Ρόμποτ 6: Καπετάν Κάβουρας

Τιμπό Ζουαγιέ

Γαλλία, 2022, 6'

Ο Εντ νιώθει ικανοποιημένος: η πολιτική του Zero Waste απέδωσε καρπούς, η ροή των ρομποτικών απορριμμάτων έχει σταματήσει. Από τη μία ο Πράσινος Πλανήτης έχει μετατραπεί σε παράδεισο. Από την άλλη ο Πλανήτης των Σκουπιδιών λειτουργεί ως χώρος ταφής ρομποτικών απορριμμάτων. Τα καβούρια που θρέφονται με σκουπίδια τρώγονται μεταξύ τους. Τα αποθέματα τροφής έχουν στερέψει και επίκειται λιμός. Άραγε θα έπρεπε ο Καπετάν Κάβουρας να αφήσει τον λαό του να αλληλοφαγωθεί ή να πάρει μέρος σ’ έναν πόλεμο που έχει ήδη χαθεί; Καλύτερα να παλεύεις παρά να πεθάνεις πεινασμένος από τον εχθρό.

Το Evia Film Project είναι ο τρίτος πόλος δράσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μετά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο. Στόχος του είναι η ανάδειξη της Βόρειας Εύβοιας, μιας περιοχής που έχει πληγεί βαθιά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, σε παγκόσμιο κέντρο για το green cinema.

Το Evia Film Project πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και τον Οργανισμό Λιμένων Ν. Ευβοίας ΑΕ. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με τους παραγωγικούς φορείς που εδρεύουν στην Εύβοια και το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά.

Οι προβολές στο Σινέ Απόλλων πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Δημήτριος Κόκκας.

Το 2ο Evia Film Project θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 24 Ιουνίου στην Αγία Άννα, την Αιδηψό και τη Λίμνη.