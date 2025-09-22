ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τουρκία: Ανακαλύφθηκε μεγάλος ναός στην αρχαία Βλαύνδο που είχαν ιδρύσει Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η δομή είναι μεγαλύτερη από τον φημισμένο Ναό της Δήμητρας, το σημαντικότερο θρησκευτικό ιερό της Βλαύνδου

φωτ.: Wikimedia Commons
Η αρχαία πόλη Βλαύνδος, που βρίσκεται στην επαρχία Ουσάκ (Τημένου θύραι) της σημερινής Τουρκίας, συνεχίζει να φέρνει στο φως εντυπωσιακά ευρήματα.

Μετά την ανακάλυψη του Ναού της Δήμητρας, οι φετινές ανασκαφές στην Τουρκία αποκάλυψαν και τον Βόρειο Ναό, ηλικίας περίπου 1900 ετών.

Ο ναός αυτός θεωρείται το δεύτερο σημαντικό θρησκευτικό κέντρο της πόλης και εντοπίστηκε σε πολύ καλή κατάσταση. Διατηρείται η βάση του, μήκους 12 και πλάτους 10 μέτρων, και αρκετά αρχιτεκτονικά μέλη έχουν βρεθεί στη θέση τους.

Ο Βόρειος Ναός που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στη Βλαύνδο, αποκαλύπτει τη θρησκευτική συνέχεια της πόλης. Εναέρια λήψη της αρχαίας πόλης όπου οι αρχαιολογικές ανασκαφές συνεχίζονται αδιάλειπτες. Φωτογραφία: Mehmet Çalık/AA

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η κατασκευή φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε από τον 1ο αιώνα μ.Χ. έως και την Οθωμανική περίοδο. Αν και έχει υποστεί ζημιές από σεισμούς και καιρικές συνθήκες, προγραμματίζονται συντηρήσεις και αποκαταστάσεις στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος «Κληρονομιά για το Μέλλον».

Τμήμα από τον δρόμο που οδηγεί στον Βόρειο Ναό που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στη Βλαύνδο / Φωτογραφία: Uşak Museum Directorate

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές μελέτες, η δομή είναι μεγαλύτερη από τον φημισμένο Ναό της Δήμητρας, το σημαντικότερο θρησκευτικό ιερό της Βλαύνδου που είναι αφιερωμένο στη θεά της γεωργίας και της γονιμότητας. «Σε αντίθεση με τον Ναό της Δήμητρας, ο Βόρειος Ναός περιέχει στοιχεία που δείχνουν εκτεταμένη χρήση στη διάρκεια της Χριστιανικής Εποχής, μαρτυρώντας τη λατρευτική συνέχεια στον χώρο», είπε ο επικεφαλής των ανασκαφών και διευθυντής του μουσείου της Ουσάκ, Σερίφ Σοϊλέρ.

Η ομάδα ανασκαφών φέρνει στο φως τον 1.900 ετών Βόρειο Ναό στην αρχαία πόλη της Βλαύνδου, στην επαρχία Ουσάκ / Φωτογραφία: Uşak Museum Directorate

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της ανασκαφής, είναι τρία μαρμάρινα τμήματα με λαξευμένους σταυρούς, τα οποία χρονολογούνται τον 8ο αιώνα μ.Χ. “Τα μοτίβα αυτά, μαρτυρούν με σαφήνεια πως ο ναός συνέχισε να χρησιμοποιείται ως χριστιανικός χώρος λατρείας στη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου και, δεν είχε εγκαταλειφθεί”, εξηγεί ο Σοϊλέρ.

Τμήμα από τον δρόμο που οδηγεί στον Βόρειο Ναό που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στη Βλαύνδο / Φωτογραφία: Uşak Museum Directorate

Η Βλαύνδος, που ιδρύθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. ως στρατιωτικό φρούριο για τους Μακεδόνες στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία με φυσική οχύρωση, πάνω από το φαράγγι του Ουλουμπέι. Από το 2018, οι ανασκαφές στην περιοχή έχουν εντατικοποιηθεί, ενώ η παράλληλη αποκατάσταση των μνημείων φιλοδοξεί να μετατρέψει την αρχαία πόλη σε σημαντικό τουριστικό προορισμό.

Με την ανάδειξη του Βόρειου Ναού και τη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με το μοναδικό φυσικό τοπίο, η Βλαύνδος αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, ενισχύοντας τόσο την τοπική οικονομία όσο και τη διεθνή προβολή της περιοχής.

