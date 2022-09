Τορόντο- Φεστιβάλ Κινηματογράφου: Αποσύρθηκε ταινία με queer εκδοχή του Joker

Αποσύρθηκε από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο μία μη αδειοδοτημένη ταινία, που απεικόνιζε την transgender εκδoχή του Joker.

H ταινία λέγεται «The People’s Joker» και έχει ήδη προβληθεί μία φορά πριν αποσυρθεί λόγω παραβίασης δικαιωμάτων.

Μήνυμα από το TIFF ανέφερε πως «Ο κινηματογραφιστής απέσυρε την ταινία του λόγω προβλημάτων με τα δικαιώματα της ταινίας. Λυπούμαστε για την αναστάτωση, όσοι έχουν εισιτήρια θα λάβουν ένα email από την διοίκηση του φεστιβάλ με σχετικές πληροφορίες».

Σύμφωνα με την περίληψη της επίμαχης ταινίας, «ένας επίδοξος και καθόλου αστείος κλόουν, που ονομάζεται Smylex, παλεύει με την ταυτότητα φύλου, την πρώτη αγάπη και τους παλιούς εχθρούς, ενώ ιδρύει ένα παράνομο θέατρο για κωμωδία στην Gotham City».

»Αυτή η απολύτως αποκαρδιωτική ταινία παρουσιάζει τη δουλειά 200 ανεξάρτητων καλλιτεχνών σε τρεις ξεχωριστές ηπείρους, όλα φτιαγμένα κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας!» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Warner Bros, που έχει τα δικαιώματα για τις ταινίες που αφορούν στον Batman, δεν έχει εκδώσει ακόμα σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα ωστόσο με το IndieWire, που επικαλείται μία πηγή, η Warner Bros ενημέρωσε τους παραγωγούς της ταινίας αναφορικά με τα δικαιώματα αφού χρησιμοποιούν χαρακτήρες μεταξύ των οποίων και τον Joker.

Η Vera Drew σκηνοθετεί, γράφει αλλά και πρωταγωνιστεί στην ταινία.

FREE THE PEOPLE’S JOKER and vote for us ASAP for the people’s choice award at @TIFF_NET (link below). We’re the only film with “people’s” in the title, so it’s only fair. Also, I only get to wear one of my screening lewks since the film got pulled, so it’s only fair. pic.twitter.com/4JOBGR5VpS