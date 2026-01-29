«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος»: Ο Tyler, the Creator εκθειάζει τον Γιώργο Λάνθιμο

Tyler, the Creator μίλησε με ενθουσιασμό για τον Γιώργο Λάνθιμο, λέγοντας ότι θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί μαζί του, ακόμη και αν ο ρόλος του ήταν εντελώς μικρός.

Ο γνωστός ράπερ εμφανίστηκε πρόσφατα στο «Marty Supreme», πλάι στον Τίμοτε Σαλαμέ και σε σκηνοθεσία του Τζος Σάφντι. Ερωτηθείς με ποιον σκηνοθέτη θα ήθελε να συνεργαστεί στο μέλλον, απάντησε πως θαυμάζει ιδιαίτερα το έργο του Λάνθιμου. Χαρακτήρισε τον Έλληνα σκηνοθέτη «άρρωστο», ενώ πρόσθεσε ότι αν δεχόταν τηλεφώνημα εκείνη τη στιγμή, θα έφευγε αμέσως για να βρεθούν στο ίδιο πρότζεκτ.

Θυμήθηκε επίσης ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Λάνθιμο πριν από δύο χρόνια και τότε του είχε ξεκαθαρίσει πως είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε συμμετοχή σε ταινία του, ακόμη και ως κομπάρσος στο φόντο μιας σκηνής. Οπως είπε, θα δεχόταν χωρίς δεύτερη σκέψη να εμφανιστεί ακόμη και για λίγα δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο θαυμασμός του δεν είναι καινούργιος. Όπως είπε, έχει χρησιμοποιήσει τον τίτλο της ταινίας «Dogtooth (Κυνόδοντας)» του Λάνθιμου ως τίτλο σε παλαιότερο τραγούδι του.