«Τα 100 δεν είναι αρκετά»: Ο Ντικ Βαν Ντάικ γιόρτασε έναν αιώνα ζωής

Ο Ντικ Βαν Ντάικ, ένας από τους πιο εμβληματικούς κωμικούς και ηθοποιούς της αμερικανικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου, γιόρτασε το Σάββατο τα 100ά του γενέθλια, συμπληρώνοντας έναν αιώνα ζωής και καριέρας.

«Το αστείο είναι ότι δεν φτάνει», δήλωσε σε συνέντευξή του στο ABC News από το σπίτι του στο Μαλιμπού. «Τα εκατό χρόνια δεν είναι αρκετά. Θέλεις κι άλλο – και αυτό σκοπεύω να κάνω».

Με αφορμή τα γενέθλιά του, κινηματογράφοι σε όλη τις ΗΠΑ προβάλλουν νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη ζωή και την πορεία του, με τίτλο «Dick Van Dyke: 100th Celebration».

Ο Βαν Ντάικ καθιερώθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της εποχής του μέσα από τη θρυλική σειρά «The Dick Van Dyke Show» (1961–1966), ενώ η συμμετοχή του στο κλασικό «Mary Poppins» του 1964, δίπλα στην Τζούλι Άντριους, τον έκανε παγκόσμιο σύμβολο του μιούζικαλ και της κωμωδίας. Αργότερα, στη δεκαετία των 1990s, πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά «Diagnosis: Murder», υποδυόμενος έναν γιατρό-ντετέκτιβ.

Η καριέρα του περιλαμβάνει επίσης έντονη παρουσία στο Μπρόντγουεϊ, με βραβείο Tony για το «Bye Bye Birdie», τέσσερα βραβεία Emmy, ένα Grammy, αλλά και κινηματογραφικές επιτυχίες. Το 2024 έγινε ο γηραιότερος νικητής Daytime Emmy, χάρη σε guest εμφάνισή του στη σειρά «Days of Our Lives».

Στη δεκαετία του 1970 ο Ντικ Βαν Ντάικ κατάφερε να απεξαρτηθεί από τον αλκοολισμό και μίλησε δημόσια για την εμπειρία του, σε μια περίοδο που τέτοιες εξομολογήσεις ήταν ασυνήθιστες. Σήμερα, στα 100 του, αντιμετωπίζει το γήρας με χιούμορ και αυτογνωσία.

«Έπαιζα συχνά ηλικιωμένους χαρακτήρες και τους έκανα πάντα γκρινιάρηδες και θυμωμένους», είπε. «Δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Τουλάχιστον όχι για μένα».

Πρόσφατα κυκλοφόρησε και το βιβλίο του «100 Rules for Living to 100: An Optimist’s Guide to a Happy Life», ενώ αποδίδει μεγάλο μέρος της ενέργειάς του στη σύζυγό του, την 54χρονη Αρλίν Σίλβερ. «Μου δίνει ενέργεια, χιούμορ και στήριξη», είπε.

Παρότι παραδέχεται ότι η κίνηση είναι πλέον πιο δύσκολη, ο Βαν Ντάικ δεν έχει χάσει τη διάθεσή του: «Ακόμα προσπαθώ να χορεύω», λέει γελώντας.

Με πληροφορίες από Associated Press