Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τζον Γουίλιαμς συνεργάζονται και πάλι σε ταινία με θέμα τα UFO

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θα συνεργαστεί ξανά με τον Τζον Γουίλιαμς για την επόμενη, ακόμη άτιτλη, ταινία του με θέμα τα UFO, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 από την Universal Pictures.

Την είδηση αποκάλυψε ο πρόεδρος της Σχολής Τζούλιαρντ, Ντέμιαν Γουέτζελ, αναφέροντας ότι ο βραβευμένος συνθέτης βρίσκεται ήδη στο Λος Άντζελες και δουλεύει δίπλα στον Σπίλμπεργκ στο στούντιο.

Ο Γουίλιαμς, που είχε ανακοινώσει το 2023 ότι αποσύρεται από τον κινηματογράφο μετά τις δουλειές του για τα «The Fabelmans» και «Indiana Jones and the Dial of Destiny», επιστρέφει για μία ακόμη —πιθανώς τελευταία— συνεργασία με τον Σπίλμπεργκ. Η νέα παραγωγή, με τον προσωρινό τίτλο «Disclosure / The Dish», θα είναι η 30ή ταινία που υπογράφουν μαζί.

Η σχέση των δύο δημιουργών ξεκίνησε πριν από πέντε δεκαετίες, με το «The Sugarland Express» (1974), και έδωσε μερικές από τις πιο εμβληματικές μουσικές στιγμές του σύγχρονου κινηματογράφου, από τα «Jaws» και «E.T.» μέχρι τη «Λίστα του Σίντλερ». Ο Γουίλιαμς κατέχει 52 υποψηφιότητες για Όσκαρ, οι 17 εκ των οποίων για ταινίες του Σπίλμπεργκ.

Το σενάριο της νέας ταινίας υπογράφει ο Ντέιβιντ Κεπ, γνωστός από το «Jurassic Park», ενώ τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Ιούνιο.

Το καστ περιλαμβάνει τους Τζος Ο’Κόνορ, Έμιλι Μπλαντ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Κόλιν Φερθ, Γουάιτ Ράσελ και Ιβ Χιούσον. Διευθυντής φωτογραφίας είναι, όπως πάντα, ο Γιάνους Καμίνσκι, μακροχρόνιος συνεργάτης του Σπίλμπεργκ, σύμφωνα με το World of Reel.

