Το σπανιότερο γραμματόσημο στον κόσμο επιστρέφει στη Βρετανία για πρώτη φορά σε 143 χρόνια

Η ιδιοκτήτρια Ann Hind δείχνει το Magenta στον συλλέκτη Ernest Kehr (αριστερά) και τον Grover Whalen, πρόεδρο της Παγκόσμιας Έκθεσης της Νέας Υόρκης του 1940. Ο σύζυγός της πλήρωσε 32.500$ για το γραμματόσημο το 1922. Το πούλησε στις αρχές της δεκαετίας του 1940 για 45.000$. Φωτο: Courtesy of The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations