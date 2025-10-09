ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Εμφανίστηκε σαν άγγελος με γιγάντια μαύρα φτερά στο New York City Ballet Fall Fashion Gala

Η εμβληματική εμφάνιση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί του δημοφιλούς event

Φωτ. Σάρα Τζέσικα Πάρκερ / Getty Images
H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έκανε μία εμβληματική εμφάνιση στο New York City Ballet Fall Fashion Gala.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ τράβηξε όλα τα βλέμματα το βράδυ της Τετάρτης, όταν εμφανίστηκε μαζί με τον σύζυγό της, Μάθιου Μπρόντερικ, στο κόκκινο χαλί του New York City Ballet Fall Fashion Gala.

Η 60χρονη ηθοποιός ο σύζυγός της, εμφανίστηκαν πιασμένοι χέρι - χέρι στο κόκκινο χαλί, με το σύνολο της να κλέβει κυριολεκτικά τις εντυπώσεις.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ εντυπωσίασε με ένα «γλυπτό» φόρεμα, μία δημιουργία της σχεδιάστριας Iris van Herpen, που συνδυάζει τρισδιάστατες τεχνικές, το οποίο συνδύασε με τεράστια μαύρα φτερά αγγέλου που έφταναν μέχρι το πάτωμα, τα οποία στερεώνονταν στους ώμους της - πιθανόν ως φόρος τιμής στο Black Swan (Μαύρος Κύκνος).

Για να ολοκληρώσει την τολμηρή αυτή εμφάνιση, επέλεξε να πιάσει τα μαλλιά της σε έναν κομψό κότσο και να φορέσει μαύρα peep-toe. Το να πειραματίζεται με τη μόδα δεν είναι κάτι καινούργιο για εκείνη, ενώ όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν μετανιώνει για καμία από τις εκκεντρικές εμφανίσεις της όλα αυτά τα χρόνια.

«Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει μια ολόκληρη λίστα με πράγματα που θα έπρεπε να σας πω ότι ήταν λάθη, μικρά ατυχήματα, λάθος επιλογές, παραπλανητικά, μη κολακευτικά» εξήγησε.

Ωστόσο, αυτή η στάση απέναντι στη μόδα δε φαίνεται να έχει περάσει ακόμα στις κόρες της, ή τουλάχιστον όχι ακόμα.

«Μέχρι τώρα, δεν έχουν αρχίσει να “λεηλατούν” την ντουλάπα μου ή κάτι τέτοιο. Τους αρέσουν τα ρούχα, αλλά δε φαίνεται να παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο στη ζωή τους. Σίγουρα έχουν ιδέες για το πώς θέλουν να νιώθουν και να δείχνουν όταν βγαίνουν από το σπίτι, αλλά δε φαίνονται ιδιαίτερα απορροφημένες από αυτό», κατέληξε.

