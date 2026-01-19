Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του Βασιλιά των Λιονταριών, σε ηλικία 76 ετών

Πέθανε ο σκηνοθέτης του Βασιλιά των Λιονταριών, Ρότζερ Άλερς, σε ηλικία 76 ετών.

O Ρότζερ Άλερς σκηνοθέτησε την πετυχημένη ταινία μαζί με τον Ρόμπερτ Μίνκοφ. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από τον στενό του φίλο και συνάδελφό του στη Disney, Ντέιβ Μπόσερτ, ο οποίος έκανε σχετική δημοσίευση στο Facebook χθες, Κυριακή.

«Είμαι βαθιά λυπημένος από την είδηση ​​ότι ο φίλος μας, Ρότζερ Άλερς, έφυγε για το επόμενο ταξίδι του. Απλώς ανταλλάσσαμε email την περασμένη εβδομάδα ενώ ταξίδευε στην Αίγυπτο, γεγονός που κάνει αυτή την απώλεια να φαίνεται ακόμα πιο εξωπραγματική» έγραψε.

«Ο Ρότζερ ήταν ένας εξαιρετικά χαρισματικός καλλιτέχνης και σκηνοθέτης, ένας πραγματικός πυλώνας της αναγέννησης των κινουμένων σχεδίων της Disney» συνέχισε.

Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης του Βασιλιά των Λιονταριών, Ρότζερ Άλερς

Ο Άλερς ήταν επίσης, σεναριογράφος και animator. Ο Μπόσερτ εξήγησε ότι ο Άλερς άρχισε να εργάζεται στην Disney κάνοντας concepts για το «Τρον». Στη συνέχεια έγινε story artist στις ταινίες «Oliver & Company» και «Η Μικρή Γοργόνα» και άλλες, και τελικά έγινε επικεφαλής της ιστορίας στην «Πεντάμορφη και το Τέρας».

«Είχα το προνόμιο να είμαι μέλος του συνεργείου με τον Ρότζερ σε πολλές ταινίες στα τέλη της δεκαετίας του '80 και σε όλη τη δεκαετία του '90, και ήταν, αναμφίβολα, ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που θα μπορούσες να ελπίζεις να γνωρίσεις και να συνεργαστείς μαζί τους», τόνισε.

«Στη συνέχεια συν-σκηνοθέτησε τον Βασιλιά των Λιονταριών, μια εκπληκτική επιτυχία. Ο Ρότζερ φέρθηκε σε όλους με γνήσια καλοσύνη και σεβασμό, ανεξάρτητα από τον τίτλο ή τη θέση. Συνεργάστηκα πολύ στενά μαζί του στο The Little Matchgirl, και ήταν πραγματικά μια χαρά, έφερνε ένα αίσθημα θαυμασμού, γενναιοδωρίας και ενθουσιασμού που ανέβαζε την ψυχή όλων γύρω του. Ο Ρότζερ είχε ένα χαρούμενο, φωτεινό πνεύμα, και ο κόσμος είναι πιο σκοτεινός χωρίς αυτόν» συμπλήρωσε.

Ο Μπόσερτ ολοκλήρωσε την ανάρτηση λέγοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε στην άλλη πλευρά».

Αποτίοντας επίσης φόρο τιμής, ο διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney Company, Μπομπ Ίγκερ, θυμήθηκε τον Άλερς ως έναν «δημιουργικό οραματιστή του οποίου οι πολλές συνεισφορές στη Disney θα ζήσουν για τις επόμενες γενιές».

«Καταλάβαινε τη δύναμη της σπουδαίας αφήγησης- πώς οι αξέχαστοι χαρακτήρες, το συναίσθημα και η μουσική μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν κάτι διαχρονικό. Το έργο του βοήθησε να οριστεί μια εποχή κινουμένων σχεδίων που συνεχίζει να εμπνέει κοινό σε όλο τον κόσμο και είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλα όσα έδωσε στην Disney».

Γεννημένος στο Ράι της Νέας Υόρκης το 1949, ο Άλερς μεγάλωσε στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα και αποφάσισε να ακολουθήσει μια καριέρα στο animation αφού είδε τον Πίτερ Παν ως παιδί.

Στη συνέχεια σπούδασε καλές τέχνες στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, πριν μετακομίσει στο Λος Άντζελες το 1978 και στη συνέχεια ξεκινήσει να εργάζεται με την Disney στο «Τρον» τρία χρόνια αργότερα.

Μετά την κυκλοφορία του Βασιλιά των Λιονταριών- η οποία έγινε η πιο επιτυχημένη παραδοσιακή ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών- ο Άλερς έκανε την προσαρμογή του στο Μπρόντγουεϊ, η οποία κέρδισε το βραβείο Tony για το καλύτερο μιούζικαλ.

Με πληροφορίες από Metro