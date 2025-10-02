ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ρόμπι Γουίλιαμς: Έντεκα φωτογραφικά καρέ από τη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

LifO Newsroom
Φωτογραφία: Eurokinissi
Σε έξελιξη βρίσκεται η πολυαναμενόμενη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, το οποίο είναι σχεδόν κατάμεστο από τους Έλληνες θαυμαστές του Βρετανού τραγουδιστή.

Από νωρίς το μεσημέρι αρκετοί ήταν εκείνοι που φορώντας αδιάβροχα περίμεναν παρά την ισχυρή βροχή έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο για να μπουν από τους πρώτους στον χώρο της συναυλίας. Υπενθυμίζεται, πως λόγω της συναυλίας μόνο για σήμερα παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας των γραμμών 2 και 3 του Μετρό, οι οποίες θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 2:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi

