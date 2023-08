Πέθανε η σοπράνο Ρενάτα Σκότο- Πλάθιντο Ντομίνγκο: «Από τις σπουδαιότερες όλων των εποχών»

Πέθανε, σε ηλικία 89 ετών, η Ιταλίδα σοπράνο Ρενάτα Σκότο.

Η σοπράνο άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ήταν μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες όλων των εποχών, επεσήμανε ο Πλάθιντο Ντομίνγκο, αποχαιρετώντας την Ρενάτα Σκότο.

«Είμαι συντετριμμένος από τον θάνατο της Ρενάτα Σκότο, μιας εκ των σπουδαιότερων ερμηνευτριών όπερας όλων των εποχών, αφοσιωμένης δασκάλας νεαρών ερμηνευτών», έγραψε ο Πλάθιντο Ντομίνγκο, επισημαίνοντας πως η σοπράνο ήταν μια αγαπημένη φίλη του, με την οποία είχαν εμφανιστεί μαζί επί σκηνής πάνω από 100 φορές.

