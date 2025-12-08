ΔΙΕΘΝΗ
Βραζιλία: Ληστεία στη Βιβλιοθήκη Mario de Andrade στο Σάο Πάολο - Εκλάπησαν οκτώ έργα του Ανρί Ματίς

Ανάμεσα στα κλοπιμαία είναι και έργα του Βραζιλιάνου ζωγράφου Καντίντο Πορτινάρι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Βιβλιοθήκη Mario de Andrade/Φωτογραφία: Χ
Δεκατρία έργα τέχνης, μεταξύ των οποίων οκτώ του διάσημου Γάλλου ζωγράφου Ανρί Ματίς, εκλάπησαν την Κυριακή από τη Βιβλιοθήκη Mario de Andrade του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία.

Η κυβέρνηση της Πολιτείας του Σάο Πάολο επιβεβαίωσε στο ABC News ότι δύο ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στο κτίριο, κλέβοντας τους πίνακες του Ματίς και πέντε έργα του Βραζιλιάνου ζωγράφου Καντίντο Πορτινάρι.

Η Στρατιωτική Αστυνομία της Βραζιλίας δήλωσε ότι ένας από τους ληστές ακινητοποίησε έναν φύλακα και δύο επισκέπτες κατά τη διάρκεια της ληστείας.

Μέχρι στιγμής η Αστυνομία έχει συλλάβει έναν ύποπτο. 

Προς το παρόν δεν είναι γνωστή η αξία των έργων. Τα 13 κομμάτια αποτελούσαν μέρος της έκθεσης «Από το Βιβλίο στο Μουσείο», η οποία επρόκειτο να ολοκληρωθεί την Κυριακή.

Η έκθεση ήταν μια συνεργασία ανάμεσα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σάο Πάολο (MAM) και τη Mario de Andrade. Τον Οκτώβριο του 2025, περίπου 60 σχέδια του Ματίς πουλήθηκαν για πάνω από 2,5 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη.

Με πληροφορίες από ABC News

