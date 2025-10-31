ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Οι κληρονόμοι Εβραϊκού ζεύγους μηνύουν το Ίδρυμα Γουλανδρή και το Met για πίνακα του Βαν Γκογκ που λεηλάτησαν οι ναζί

Ο πίνακας εκτίθεται σήμερα στο μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα - Οι κληρονόμοι ζητούν την επιστροφή του πίνακα και αποζημίωση αντίστοιχη με τη σημερινή αγοραία αξία του έργου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Οι κληρονόμοι Εβραϊκού ζεύγους μηνύουν το Ίδρυμα Γουλανδρή και το Met για πίνακα του Βαν Γκογκ που λεηλάτησαν οι ναζί Facebook Twitter
Φωτ: Vincent van Gogh, Women Picking Olives, November 1889. Basil & Elise Goulandris Foundation, Athens
0

Νέα δικαστική διαμάχη έχει ξεσπάσει γύρω από τον πίνακα του Βίνσεντ βαν Γκογκ «Η συγκομιδή της ελιάς», καθώς οι κληρονόμοι ενός εβραϊκού ζεύγους κατέθεσαν αγωγή κατά του Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης και του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα, ζητώντας την επιστροφή του έργου.

Το ζεύγος, Χέντβιγκ και Φρίντριχ Στερν, φέρεται να εξαναγκάστηκε να αφήσει πίσω του τον πίνακα στη Γερμανία, όταν διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να σωθεί από τους ναζί, λίγο πριν από το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η νέα αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, υποστηρίζει ότι το Met δεν ερεύνησε επαρκώς την προέλευση του έργου όταν το απέκτησε το 1956 έναντι 125.000 δολαρίων, αγνοώντας ενδείξεις που το συνέδεαν με λεηλασίες της ναζιστικής περιόδου.

Πώς ο πίνακας έφτασε στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Σύμφωνα με τα έγγραφα της αγωγής, μετά τον πόλεμο ο πίνακας έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αγοράστηκε από τον Βίνσεντ Άστορ, έναν από τους πλουσιότερους Αμερικανούς της εποχής, μέσω εμπόρου τέχνης που, όπως αναφέρεται, δεν αποκάλυψε ποτέ ότι το έργο ανήκε προηγουμένως στην οικογένεια Στερν. Λίγα χρόνια αργότερα, η σύζυγός του, η γνωστή φιλάνθρωπος Μπρουκ Άστορ, πούλησε τον πίνακα μέσω της γκαλερί Knoedler στο Metropolitan Museum of Art, το οποίο τον κράτησε στη συλλογή του μέχρι το 1972, οπότε και τον μεταπώλησε στον Βασίλη και την Ελίζα Γουλανδρή.

Ο πίνακας εκτίθεται σήμερα στο μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα, χωρίς να γίνεται αναφορά στους Στερν ως προηγούμενους ιδιοκτήτες.

Οι κληρονόμοι Εβραϊκού ζεύγους μηνύουν το Ίδρυμα Γουλανδρή και το Met για πίνακα του Βαν Γκογκ που λεηλάτησαν οι ναζί Facebook Twitter
Φωτ: Vincent van Gogh, Women Picking Olives, November 1889. Basil & Elise Goulandris Foundation, Athens

Η αγωγή κατηγορεί το Met ότι δεν διενήργησε τους απαραίτητους ελέγχους για την προέλευση του έργου, παρότι η αγορά του πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του επιμελητή Θίοντορ Ρουσό, ειδικού στα ζητήματα λεηλατημένης τέχνης από το ναζιστικό καθεστώς και μέλους της ομάδας των «Monuments Men», που μετά τον πόλεμο εντόπιζαν και αποκαθιστούσαν έργα τέχνης στους νόμιμους κατόχους τους.

«Ο Ρουσό και το Met γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι ο πίνακας πιθανότατα είχε λεηλατηθεί από τους ναζί», αναφέρεται στην αγωγή. «Παρόλα αυτά δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για να διαπιστωθεί η πορεία του έργου στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του πολέμου»

.

Τι απαντά το Met για τον πίνακα του Βαν Γκογκ

Το μουσείο της Νέας Υόρκης διατηρεί τη θέση που είχε εκφράσει ήδη από το 2022, όταν η οικογένεια Στερν είχε επιχειρήσει να καταθέσει παρόμοια αγωγή στην Καλιφόρνια καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχε αρμοδιότητα να τη χειριστεί. Σύμφωνα με το Met, κατά την περίοδο που ο πίνακας ανήκε στη συλλογή του δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι είχε συνδεθεί με λεηλατημένα έργα της ναζιστικής περιόδου.

«Κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του μουσείου δεν υπήρχε καμία καταγραφή που να συνδέει τον πίνακα με την οικογένεια Στερν», αναφέρεται σε σχετική δήλωση. «Η πληροφορία αυτή έγινε γνωστή αρκετές δεκαετίες αφότου το έργο έφυγε από τη συλλογή του Met».

Οι κληρονόμοι Εβραϊκού ζεύγους μηνύουν το Ίδρυμα Γουλανδρή και το Met για πίνακα του Βαν Γκογκ που λεηλάτησαν οι ναζί Facebook Twitter
Φωτ: Vincent van Gogh, Women Picking Olives, November 1889. Basil & Elise Goulandris Foundation, Athens

Το μουσείο πρόσθεσε ότι ο πίνακας πωλήθηκε το 1972 «στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αναδιάρθρωσης της συλλογής», καθώς θεωρήθηκε λιγότερο σημαντικός από άλλα έργα του Βαν Γκογκ που διέθετε τότε. «Το Met εμμένει με σεβασμό στη θέση του ότι η αγορά και η μεταπώληση του έργου έγιναν νόμιμα και σύμφωνα με όλες τις κατευθυντήριες γραμμές», σημειώνει, διευκρινίζοντας ότι «παραμένει ανοιχτό να εξετάσει οποιοδήποτε νέο στοιχείο προκύψει».

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό από τους New York Times. Σύμφωνα με την αγωγή, στο διαδικτυακό αρχείο του μουσείου δεν γίνεται καμία αναφορά στους Στερν, αλλά μόνο στους μεταγενέστερους κατόχους του έργου.

Οι κληρονόμοι ζητούν την επιστροφή του πίνακα, την απόδοση των κερδών που αποκόμισε το Met από την πώλησή του, καθώς και αποζημίωση αντίστοιχη με τη σημερινή αγοραία αξία του έργου, το οποίο φιλοτέχνησε ο Βαν Γκογκ το 1889, έναν χρόνο πριν τον θάνατό του.

Με πληροφορίες από New York Times

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άγγελος Γουλανδρής: Κοσμοναύτης στη Γη

Πολιτισμός / Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας: Αναδρομική έκθεση με έργα του Άγγελου Γουλανδρή

«Κοσμοναύτης στη Γη» είναι ο τίτλος της νέας έκθεσης του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, που αποκαλύπτει την άγνωστη πτυχή του μεγάλου οραματιστή και ιδρυτή του μουσείου.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λούβρο: Κανένα ίχνος από τα κλεμμένα κοσμήματα – Πέντε νέες συλλήψεις για τη ληστεία του αιώνα

Πολιτισμός / Λούβρο: Κανένα ίχνος από τα κλεμμένα κοσμήματα – Πέντε νέες συλλήψεις για τη ληστεία του αιώνα

Παρά τις νέες συλλήψεις, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κοσμήματα πιθανότατα έχουν ήδη αποσυναρμολογηθεί, ώστε να διατεθούν παράνομα στην αγορά πολύτιμων λίθων
LIFO NEWSROOM
Roisin Murphy

Πολιτισμός / Η μουσικός Róisín Murphy αφαιρέθηκε από φεστιβάλ στην Κωνσταντινούπολη μετά από τρανσφοβική ανάρτηση

Στην ανάρτησή της, η Murphy δημοσίευσε ένα γράφημα που, όπως ισχυρίστηκε, δείχνει «μεγάλη πτώση» στον αριθμό των νέων που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς ή μη δυαδικά άτομα
LIFO NEWSROOM
Billie Eilish Δωρεά Πείνα

Πολιτισμός / Η Billie Eilish δωρίζει 11,5 εκατ. δολάρια για το περιβάλλον και την καταπολέμηση της πείνας

«Σας αγαπώ όλους, αλλά κάποιοι από εσάς έχετε πάρα πολλά χρήματα. Αν είστε δισεκατομμυριούχοι, ίσως είναι καιρός να τα μοιραστείτε», δήλωσε η 23χρονη κατά τη διάρκεια των WSJ Innovator Awards
LIFO NEWSROOM
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

Πολιτισμός / Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

Το Ελληνικό Φεστιβάλ, που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γιόρτασε φέτος 75 χρόνια ιστορίας, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας
LIFO NEWSROOM
Πολύχρωμη έκθεση για παιδικές χαρές με εικαστική ματιά στο Μουσείο Μπενάκη

Πολιτισμός / Πολύχρωμη έκθεση για παιδικές χαρές με εικαστική ματιά στο Μουσείο Μπενάκη

Μία νέα έκθεση για τους αρχιτέκτονες, desiners και εικαστικούς που δημιούργησαν με πρωτοβουλία μιας διεθνούς ελβετικής οργάνωσης υπέροχες παιδικές χαρές και παιχνίδια για τα παιδιά του κόσμου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
Σπασμένη Φλέβα: Το video clip από το νέο τραγούδι των ΛΕΞ και Kepler is Free

Πολιτισμός / Σπασμένη Φλέβα: Το video clip από το νέο τραγούδι των ΛΕΞ και Kepler is Free

Όλα ξεκίνησαν περίπου τρία χρόνια πριν, όταν ο ΛΕΞ διάβασε για το σενάριο της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» και αποδέχθηκε την πρόταση του σκηνοθέτη, Γιάννη Οικονομίδη, να δημιουργήσει ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι για τις ανάγκες του φιλμ
LIFO NEWSROOM
Αίγυπτος: Εγκαινιάζεται το νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Πολιτισμός / Αίγυπτος: Εγκαινιάζεται το νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Το επιβλητικό κτίριο εκτείνεται σε περίπου 500.000 τετραγωνικά μέτρα και φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 εκθέματα που καλύπτουν επτά χιλιετίες αιγυπτιακής ιστορίας
LIFO NEWSROOM
Γκοντάρ, Φατίχ Ακίν και Κόλιν Χούβερ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Γκοντάρ, Φατίχ Ακίν και Κόλιν Χούβερ από αύριο στους κινηματογράφους

Ο φόρος τιμής στη «Nouvelle Vague» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, το «Amrum» του αγαπητού στη χώρα μας Φατίχ Ακίν και μια ακόμα διασκευή μυθιστορήματος της Κόλιν Χούβερ είναι μερικές από τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν από αυτή την Πέμπτη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 