Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με συγκίνηση τον Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο πολιτιστικό αποτύπωμα και έναν ανεκτίμητο θησαυρό τραγουδιών που σφράγισαν τη σύγχρονη Ελλάδα.

«Ο Σαββόπουλος έφυγε, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος», έγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Με το έργο και τη στάση του απέδειξε πως ήταν ένας υπέροχος τραγουδοποιός, ένας ευαίσθητος Έλληνας και ένας υπεύθυνος πολίτης. Με τίμησε με τη φιλία του, μέσα από την οποία γνώρισα μια ευγενική μορφή που είχε το μοναδικό χάρισμα να παρακολουθεί τις εποχές που αλλάζουν — και ταυτόχρονα να αλλάζει κι ο ίδιος, κρατώντας μόνο την αυθεντικότητά του».

Ο πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη «με οδύνη», στέλνοντας συλλυπητήρια στη σύζυγό του Άσπα, στους γιους του Κορνήλιο και Ρωμανό και στα εγγόνια του.

Κωνσταντίνος Τασούλας: «Τα έργα του σφράγισαν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μίλησε για «έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο ξεχωριστό, που αγαπήθηκε από τον ελληνικό λαό για την προσωπικότητα και την προσφορά του».

Τόνισε ότι «τα έργα του αποτέλεσαν ορόσημα του νεότερου πολιτισμού», ενώ υπογράμμισε πως «όποιες κι αν ήταν οι εντάσεις της εποχής, έγνοια του ήταν πάντα των “Ελλήνων οι Κοινότητες” να είναι ενωμένες».

Νίκος Ανδρουλάκης: «Ο Νιόνιος δεν είναι πια κοντά μας, αλλά θα είναι πάντα στις καρδιές μας»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο, που μέσα από τα τραγούδια του σκιαγράφησε τις ελπίδες και τις αγωνίες του λαού μας. Μας αφήνει παρακαταθήκη μουσικά αριστουργήματα όπως ο “Μπάλλος”, το “Φορτηγό”, τα “Τραπεζάκια έξω” και το “Βρώμικο ψωμί”. Ο Νιόνιος θα είναι πάντα στις καρδιές μας».

Σωκράτης Φάμελλος: «Η μουσική του συνόδευσε τη ζωή και τους αγώνες μας»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε: «Αποχαιρετούμε με θλίψη έναν μεγάλο δημιουργό, έναν τραγουδοποιό που θα ζει για πάντα στις παρέες μας και στα τραγούδια που ψιθυρίζουμε. Για εμάς, ο Νιόνιος ήταν ο ήχος της εφηβείας μας, των καλοκαιριών μας και των αγώνων μας».

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ: «Ένας διανοούμενος της μουσικής»

Το κόμμα αποχαιρέτησε τον Σαββόπουλο χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο τραγουδοποιό που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι των νεότερων χρόνων».

«Ήταν ένας διανοούμενος της μουσικής, που με την τέχνη και τη ζωή του ενσάρκωσε τη σχέση παράδοσης και προόδου. Η ενέργειά του και η δημιουργικότητά του θα μείνουν αθάνατες».

Κωστής Χατζηδάκης: «Ο Διονύσης θα μας απογειώνει για πάντα “μέχρι τα ουράνια σώματα”»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έγραψε: «Θα κρατήσουν για πάντα οι Χοροί του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε με Φορτηγό — με ή χωρίς Ρεζέρβα — για το τελευταίο του μεγάλο ταξίδι.

Ο Διονύσης θα ξεχωρίζει πάντοτε για το ιδιαίτερο στυλ του, για τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη και για τους ευρηματικούς του στίχους που μιλούν κατευθείαν στην ψυχή μας. Μεγάλη απώλεια για όλους μας».

Νίκος Δένδιας: «Ένας από τους πιο χαρισματικούς ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας»

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε τον Σαββόπουλο «λαμπρό τραγουδοποιό» και σημείωσε ότι «θα μπορούσε να είναι από τους πλέον χαρισματικούς υπερρεαλιστές ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας».

Λίνα Μενδώνη: «Χαρτογράφησε την πατρίδα και τους ανθρώπους της»

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη με συγκίνηση: «Οι Έλληνες θρηνούν την απώλεια του μέγιστου τραγουδοποιού μας, ενός ελεύθερου, αληθινού δημιουργικού πνεύματος. Με τη μουσική και τον λόγο του χαρτογράφησε την πατρίδα και τους ανθρώπους της, διαμόρφωσε την αυτοεικόνα μας και επανανοηματοδότησε την παράδοσή μας. Προσωπικά αποχαιρετώ έναν πολύτιμο φίλο και έναν μοναδικό άνθρωπο».

Ευάγγελος Βενιζέλος: «Η κιβωτός της Μεταπολίτευσης»

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος μας πήρε μακριά, μας πήγε σε άλλα μέρη. Του το χρωστάμε ως έθνος των Ελλήνων», ανέφερε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος. «Τώρα τον φύσηξε το αγέρι και τον πλοηγεί στην πλατιά θάλασσα της Ιστορίας. Ήταν η κιβωτός της Μεταπολίτευσης».

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, με έργο που διαπέρασε γενιές και ιδεολογίες, παντρεύοντας τη μουσική, την ποίηση και τον κοινωνικό στοχασμό. Ο αποχαιρετισμός του ενώνει την πολιτεία, την τέχνη και το κοινό σε μια σπάνια στιγμή εθνικής συγκίνησης και αναγνώρισης.