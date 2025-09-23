«Νυχτερινή περίπολος»: Ο Ρέμπραντ «δανείστηκε» από άλλον καλλιτέχνη για το αριστούργημά του

Μια απρόσμενη ανακάλυψη έφερε στο φως νέα στοιχεία για ένα από τα πιο διάσημα έργα του Ρέμπραντ, τη «Νυχτερινή Περίπολο». Η σκηνή με τον σκύλο που γαβγίζει σε μια σκοτεινή γωνιά του πίνακα αποδείχθηκε πως δεν ήταν αποκλειστικά έμπνευση του ίδιου του ζωγράφου.

Η Άννε Λέντερς, επιμελήτρια στο Ρέικσμουζεουμ του Άμστερνταμ, εντόπισε τυχαία ότι το ζώο είναι σχεδόν πιστό αντίγραφο ενός σκύλου που είχε σχεδιάσει το 1619 ο Ολλανδός καλλιτέχνης Αντριαν φαν ντε Βένε. Το σχέδιο είχε δημοσιευθεί σε βιβλίο του ποιητή Γιάκομπ Κατς, ενώ το πρωτότυπο ανήκει ήδη στη συλλογή του ίδιου μουσείου.

«Δεν το έψαχνα καν, ήταν πραγματικά απρόσμενο», δήλωσε η Λέντερς. «Η ομοιότητα είναι τόσο έντονη που σκέφτηκα αμέσως πως ο Ρέμπραντ σίγουρα το είχε χρησιμοποιήσει».

Η επιμελήτρια και οι συνεργάτες της προχώρησαν σε αναλυτική σύγκριση: η κίνηση του κεφαλιού, το ανοιχτό στόμα, ακόμα και το κολάρο ταιριάζουν. Και τα δύο σκυλιά έχουν μακριά τρίχα και αυτιά που πέφτουν κάθετα.

Στη «Νυχτερινή Περίπολο», ο σκύλος ενισχύει την ένταση στη σκηνή, δίπλα στον ντράμερ Γιάκομπ Γιόρισζ και πίσω από τον εμβληματικό υπολοχαγό Βίλεμ φαν Ράιτενμπουργκ.

Η αποκάλυψη ήρθε στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Νυχτερινή Περίπολος», ενός μακρόπνοου προγράμματος μελέτης και συντήρησης που ξεκίνησε το 2019 και συνεχίζεται με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών.

«Κανείς δεν περίμενε ότι θα βρίσκαμε κάτι καινούριο, αφού το έργο έχει μελετηθεί όσο λίγα στον κόσμο», σημείωσε ο διευθυντής του Ρέικσμουζεουμ, Τάκο Ντίμπιτς. «Αλλά αυτή είναι η μαγεία της μεγάλης τέχνης: πάντα ανακαλύπτεις κάτι».

Αυτό που δεν έχει λυθεί ακόμα είναι το είδος του σκύλου. Οι ειδικοί διαφωνούν αν πρόκειται για γαλλική ή ολλανδική ράτσα, ενώ δεν αποκλείεται οι καλλιτέχνες να πήραν απλώς κάποια καλλιτεχνική ελευθερία. «Δεν θα υπάρξει ποτέ τελική απάντηση για τη ράτσα», παραδέχθηκε ο Ντίμπιτς. «Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο σκύλος ήταν πολύ αγαπητός».

Με πληροφορίες από Associated Press