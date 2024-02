Ντοκιμαντέρ για τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι- Με αφετηρία τα σημειωματάριά του

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι υπογράφει ο βραβευμένος δημιουργός Κεν Μπερνς, το οποίο θα προβληθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο από το PBS, σε δύο μέρη.

Η ταινία με τίτλο «Leonardo da Vinci», την οποία ο Μπερνς σκηνοθέτησε με την κόρη του, Σάρα Μπερνς και τον σύζυγό της, Ντέιβιντ ΜακΜάχον, εξετάζει την ορμή του Ιταλού να κατανοήσει τον κόσμο αλλά και τη διαρκή επιρροή της κληρονομιάς του.

«Καθώς αρχίσαμε να εξερευνάμε τη ζωή του Λεονάρντο, συνειδητοποιήσαμε ότι ενώ ήταν άνθρωπος της εποχής του, ενδιαφερόταν επίσης για κάτι πιο οικουμενικό» αναφέρει η Σάρα Μπερνς. «Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι επικεντρώθηκε μοναδικά στην εύρεση συνδέσεων σε όλη τη φύση, κάτι που μας φαίνεται πολύ σύγχρονο σήμερα, αλλά φυσικά έχει μακρά ιστορία», συμπληρώνει.

«O Λεονάρντο είχε ένα μοναδικό πνεύμα για έρευνα βοηθούμενο από τις εξαιρετικές του δεξιότητες ως καλλιτέχνης και επιστήμονας, που μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τον φυσικό κόσμο του οποίου είμαστε μέρος και να εκτιμήσουμε πληρέστερα τι σημαίνει να είσαι ζωντανός και άνθρωπος» σημειώνει ο Κεν Μπερνς σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ.

Η δομή του ντοκιμαντέρ δεν είναι γραμμική αλλά όπως λένε οι δημιουργοί του ακολουθεί την δομή των σημειωματαρίων του Ιταλού εφευρέτη, ώστε το κοινό να βυθιστεί ακόμα περισσότερο στον κόσμο και τη σκέψη του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

«Αν και παρακολουθούμε το προσωπικό ταξίδι του Λεονάρντο και εξερευνούμε τα καλλιτεχνικά και επιστημονικά του επιτεύγματα, επικεντρωνόμαστε επίσης πραγματικά σε αυτό που συνέβαινε στο μυαλό του και κατανοούμε το βάθος της περιέργειάς του. Για να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιούμε υλικό από τα σημειωματάριά του σε συνδυασμό με φιλμ αρχείου, φωτογραφίες και ήχο, μαζί με την κινηματογράφηση και τα οπτικά μας εφέ και δεν φοβόμαστε να ξεφύγουμε από το χρονοδιάγραμμα» εξηγεί ο συνδημιουργός Ντέιβιντ ΜακΜάχον.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την εξέλιξη του Λεονάρντο Ντα Βίντσι ως ζωγράφου, επιστήμονα και μηχανικού, χρησιμοποιώντας σαν αφετηρία τα σημειωματάριά του για να εξερευνήσει μια σειρά θεμάτων όπως ζωγραφική, φιλοσοφία, μηχανική, πόλεμος, ανατομία και γεωγραφία, μεταξύ πολλών άλλων.

Στα σημειωματάρια που έχουν βρεθεί είναι εντυπωσιακά τα σχέδια του με τις ιπτάμενες μηχανές, τα αλεξίπτωτα, τις πολεμικές μηχανές, τα πρώτα δείγματα αυτοκινήτου και ποδηλάτου, τα ελικόπτερα, τα υποβρύχια και τις κατασκευές του. Η ταινία εμβαθύνει σε όσα άφησε πίσω του ο Ιταλός πολυμαθής και προσπαθεί να μπει στο μυαλό του όταν αυτός προσπαθούσε να κυριαρχήσει τους νόμους της φύσης.

Όσον αφορά στη μουσική επένδυση του ντοκιμαντέρ, αυτή την έχει αναλάβει η Κάρολαϊν Σόου η συνθέτρια της πρωτότυπης μουσικής που ερμηνεύουν οι οι Attacca Quartet, Sō Percussion και Roomful of Teeth. Η φωνή του Λεονάρντο Ντα Βίντσι που ακούγεται στην ταινία είναι του Ιταλού ηθοποιού, Αντριάνο Τζανίνι ενώ ο Κιθ Ντέβιντ είναι ο αφηγητής του ντοκιμαντέρ.

Happy to report that our next film, Leonardo da Vinci, will air on @PBS Nov. 18 and 19th, co-directed with @sarah_l_burns and Dave McMahon. It's our first non-American topic but something quite universal about his quest to understand nature and humanity. pic.twitter.com/nKbo8gm1NS