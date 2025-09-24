ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ντι Κάπριο, Τσαστέιν και Τσαγγάρη από αύριο στους κινηματογράφους

Η σπαρταριστή πολιτική κωμωδία του Πολ Τόμας Άντερσον, η νέα προκλητική δουλειά του Μισέλ Φράνκο και η πρώτη αγγλόφωνη ταινία της Ελληνίδας δημιουργού ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.

Tο Dreams ισορροπεί θαυμαστά τον ερωτισμό και το δράμα, χτίζοντας την πολιτική διάσταση της γνώριμης, πάντα πολύπλοκης υπόθεσης με υπομονή και εγκράτεια που σε απορροφά.
Ήδη δαφνοστεφανωμένη από τις κριτικές του εξωτερικού, η νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, το One Battle after Another, έχει (δικαίως) εξασφαλισμένη μια θέση στις απανταχού λίστες με τις καλύτερες ταινίες της σεζόν, αποτελώντας ένα πιο πολιτικοποιημένο Inherent Vice.

Βασίζεται κι αυτή σε βιβλίο του Τόμας Πίντσον, το Vineland, αλλά πρόκειται για πιο ελεύθερη διασκευή. 

Επιστρέφει και ο παραγωγικός Μισέλ Φράνκο, o oποίος συνεργάζεται ξανά με τη Τζέσικα Τσαστέιν σε ακόμα μια προβοκατόρικη δημιουργία, το Dreams, η οποία σύμφωνα με την ανταπόκριση του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου από το Φεστιβάλ Βερολίνου «ισορροπεί θαυμαστά τον ερωτισμό και το δράμα, χτίζοντας την πολιτική διάσταση της γνώριμης, πάντα πολύπλοκης υπόθεσης με υπομονή και εγκράτεια που σε απορροφά».

Το Harvest αποτελεί την πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη, η οποία προβλήθηκε στο περσινό φεστιβάλ Βενετίας. Ιδιοσυγκρασιακή δουλειά εποχής.

Το Harvest αποτελεί την πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη, η οποία προβλήθηκε στο περσινό φεστιβάλ Βενετίας. Ιδιοσυγκρασιακή δουλειά εποχής με πρωταγωνιστή τον Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς, που θα δούμε την επόμενη εβδομάδα και ως Δράκουλα.

Στο βασισμένο στο ομώνυμο, αυτοβιογραφικό best-seller Reading Lolita in Tehran γνωστά δυτικά βιβλία λειτουργούν ως πυρήνες ελευθερίας για καταπιεσμένες γυναίκες στο θεοκρατικό καθεστώς του Αγιατολάχ Χομεϊνί. Το Berlinguer είναι μια βιογραφική ταινία αφιερωμένη σε μία από τις ηγετικές φιγούρες του Ευρωκομμουνισμού και βραβευμένη με Νταβίντ Ντι Ντονατέλο Α Ανδρικού Ρόλου.

Κυκλοφορούν επίσης το Strangers: Chapter 2, δεύτερο μέρος της αχρείαστης prequel τριλογίας του Ρένι Χάρλιν στο horror σουξέ των ‘00s, και η κινηματογραφική μεταφορά της δημοφιλούς παιδικής σειράς Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι.

 
