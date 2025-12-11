Το νέο εκρηκτικό σόου των Kadebostany και άλλα 13 events για αυτή την εβδομάδα

ΘΕΑΤΡΟ

Τα χρόνια

Το εμβληματικό έργο της Ανί Ερνό, βραβευμένης με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2022, μεταφέρεται για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή από τους Ακύλλα Καραζήση και Νίκο Χατζόπουλο. Η παράσταση, μια ζωντανή αναμέτρηση με τον χρόνο και τη μνήμη, αντλεί από την αποστασιοποιημένη, σχεδόν αρχαιολογική γραφή της Γαλλίδας συγγραφέως, μετασχηματίζοντας την προσωπική της ιστορία σε ένα πολυφωνικό χρονικό της μεταπολεμικής Ευρώπης – ένα ταξίδι ανάμεσα στις δεκαετίες, όπου το ατομικό βιώνεται ως κοινωνική μαρτυρία.

11/12/25-31/1/26, θέατρο Θησείον, Τουρναβίτου 7, Θησείο, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ.: 18:00, είσοδος: 18-20 ευρώ

Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου (Γελώντας με τον Τσέχοφ)

Ο Γιάννης Μπέζος επιστρέφει στη σκηνή του θεάτρου Άνεσις και μας προσκαλεί σε ένα απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο του Άντον Τσέχοφ. Τρία αριστουργηματικά κωμικά μονόπρακτα –οι Βλαβερές συνέπειες του καπνού, η Αρκούδα και η Πρόταση γάμου– ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, ανατροπές, ευφυές χιούμορ και καυστική κοινωνική σάτιρα.

12/12/25-7/4/2026, θέατρο Άνεσις, Κηφισίας 14, Παρ. 21:30, Σάβ. 18:00, Κυρ., Τρ. 21:00, Δευτ. 20:00, είσοδος: 18-20 ευρώ

Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς

Facebook Twitter Φωτ.: Κωνσταντίνος Λεπούζος

Η Όλια Λαζαρίδου ερμηνεύει τη θεατρική διασκευή της νουβέλας του Τολστόι Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς σε σκηνοθεσία της Δανάης Ρούσσου, σε έναν χώρο που διαμορφώνεται στην ίδια την κατοικία του Ιβάν Ιλίτς. Μέσα σε μια προπολεμική πολυκατοικία μια υπηρέτρια μαζεύει τα πράγματα κάποιου που δεν ζει πια και αφηγείται την ιστορία του. Μια ιστορία απλή, ενός ανθρώπου συνηθισμένου σαν κι εμάς, με την ίδια προδιαγεγραμμένη πορεία.

12/12/25-30/1/26, Οικία Ίλιτς, Λαμψάκου 11, έναντι αμερικανικής πρεσβείας, Παρ. 21:00, Σάβ. 20:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 15 ευρώ

Με δύναμη από την Κηφισιά

Τριάντα χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμά του από τον Λευτέρη Βογιατζή, η Γεωργία Μαυραγάνη, μια από τις πιο δυναμικές σκηνοθέτιδες της ελληνικής σκηνής, σκηνοθετεί ένα από τα αρτιότερα έργα της νεοελληνικής δραματουργίας, τη σπαρταριστή κωμωδία των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά Με δύναμη από την Κηφισιά. Τέσσερις φίλες, κάποιες μάνες, κόρες όλες, αποφασίζουν να κάνουν ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη, τη γη της ελευθερίας. Συνεχώς όμως το αναβάλλουν. Οι προφάσεις τους, πολλές και ιλαρές: ο έρωτας, οι ενοχές, οι υποχρεώσεις, ο φόβος. Μήπως όμως αυτήν τη φορά βρουν τη δύναμη να φύγουν;

13/12/25-11/1/2026, θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Mεταξουργείο, Σάβ. 18:15, Κυρ. 21:15

ΜΟΥΣΙΚΗ

Rod Stewart

Facebook Twitter Με καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες, ο Rod Stewart είναι έτοιμος να μαγέψει το ελληνικό κοινό.

Ο σερ Rod Stewart, η φωνή που έχει καθορίσει τα όνειρα και τις αναμνήσεις των μουσικόφιλων σε όλο τον κόσμο, φτάνει στην Ελλάδα για πρώτη φορά για μια πολυαναμενόμενη συναυλία. Με καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες, ο Rod Stewart είναι έτοιμος να μαγέψει το ελληνικό κοινό. Ο Βρετανός τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγός, μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες στη ροκ και ποπ μουσική, θα δώσει μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

13/12, 21:00, Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ-ΟΑΚΑ, Μαρούσι

Kadebostany

Facebook Twitter Οι Kadebostany παρουσιάζουν ένα νέο εκρηκτικό σόου, γεμάτο πάθος, ενέργεια και εικόνες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη.

Η «Δημοκρατία των Kadebostany» εισβάλλει στην Ελλάδα. Οι Kadebostany παρουσιάζουν ένα νέο εκρηκτικό σόου, γεμάτο πάθος, ενέργεια και εικόνες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη. Η Αθήνα θα είναι ένας από τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας «Τhe outsider world tour 2026», με την οποία ο Guillaume de Kadebostany, οραματιστής δημιουργός, παραγωγός και «Πρόεδρος» της μπάντας, εγκαινιάζει μια νέα εποχή για το φαντασιακό του μουσικό σύμπαν.

13/12, 21:00, Fuzz Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, είσοδος: 34 ευρώ

DJ PREMIER X THE ALCHEMIST

Facebook Twitter Ο DJ Premier.

Οι DJ Premier και Alchemist έρχονται στην Αθήνα για μια exclusive εμφάνιση, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους, που θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ελληνική συναυλιακή ιστορία και δεν θα επαναληφθεί. Ο DJ Premier, η ζωντανή ψυχή του Golden Era και μέλος των θρυλικών Gang Starr μαζί με τον Guru, έχει υπογράψει αμέτρητα classics που διαμόρφωσαν τον ήχο μιας ολόκληρης γενιάς. Ο Alchemist, ο άνθρωπος πίσω από μερικά από τα πιο σκοτεινά και κινηματογραφικά beats της σύγχρονης hip-hop σκηνής, έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως οι Action Bronson, Tyler, the Creator, Freddie Gibbs κ.ά. Μάλιστα, κατά το πρόσφατο beef μεταξύ Kendrick Lamar και Drake, ο Alchemist συνέβαλε καθοριστικά, αφού η παραγωγή του για το «Meet the Grahams» αποτέλεσε τη βάση ενός από τα πιο αιχμηρά diss tracks της χρονιάς.

15/12, 21:00, Fuzz Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, είσοδος: 45 ευρώ

Quantic

Facebook Twitter Η φήμη του Quantic έχει χτιστεί πάνω στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με τις τοπικές σκηνές και κουλτούρες σε όλο τον κόσμο.

Από τις γωνιές του κόσμου έρχεται στη σκηνή της Αθήνας ο Quantic, αεικίνητος και ασυμβίβαστος, για μια εκρηκτική εμφάνιση γεμάτη ρυθμό, ψυχή και αφοπλιστική σκηνική παρουσία. Κάτω από τη σημαία του Quantic, οι δραστηριότητες του Will Holland ως τραγουδοποιού, μουσικού, παραγωγού και ηχολήπτη έχουν βάθος και εύρος. Από προσωπικές παραγωγές και στενές συνεργασίες μέχρι πολυμελή πρότζεκτ, η φήμη του έχει χτιστεί πάνω στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με τις τοπικές σκηνές και κουλτούρες σε όλο τον κόσμο.

12/12, 22:00, Arch Club, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, είσοδος: 25 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τα εικονο-όργανα του Λάζαρου Ζήκου

Facebook Twitter Φωτ.: © Κυριακή Ντοβίνου

Η μεγαλύτερη έως σήμερα έκθεση για το έργο του Ζήκου συγκεντρώνει έργα από την προσωπική συλλογή του Σπύρου Καπή, από τους κληρονόμους του καλλιτέχνη και από ιδιωτικές συλλογές. Τα ανατρεπτικά και ενίοτε ενοχλητικά «εικονο-όργανα» του Ζήκου είναι εικόνες που λειτουργούν ως εργαλεία ή μηχανές και παρουσιάζουν το ανθρώπινο σώμα ευμετάβλητο, χωρίς όρια και χωρίς όργανα.

13/12/25-8/1/2026, Ένοικος, Κουμουνδούρου 29, Άλιμος, Παρ.-Κυρ. 12:00-18:00

An Evening Botanist

Facebook Twitter Ανδρέας Μαλλουρής, An Evening Botanist (λεπτομέρεια 1)

Στην έκθεση, ο Ανδρέας Μαλλουρής εξετάζει πώς διαφορετικές πρακτικές που συνδέονται με τη θεραπεία, τη σωματική επιθυμία και την απόλαυση ενεργοποιούν υλικότητες και, μέσω αυτών, το κοινωνικό σώμα. Η έκθεση αναπτύσσεται στο όριο μεταξύ χειρουργικού και ερωτικού, μεταφέροντας κλινικές διαδικασίες σε ένα γλυπτικό λεξιλόγιο. Ο Μαλλουρής παρουσιάζει γλυπτά, εγκαταστάσεις, σχέδια και βίντεο. Τα υλικά του περιλαμβάνουν χάλυβα, μπρούντζο, γύψο, σαπούνι, κλαδιά τριανταφυλλιάς, ξύλινες λαβές και φορείς για μπόλιασμα ή μεταμόσχευση. Αρθρώνουν παράδοξες σχέσεις εγγύτητας και αποκαλύπτουν δομές που συγκρατούν η μία την άλλη.

6/12/25-17/1/26, Alkinois, Αλκινόης 6, Πέμ.-Παρ. 16:00-19:00, Σάβ.-Κυρ. 12:00-17:00

CLUBBING

Velocity Arena w/ Nico Moreno & Vendex

Facebook Twitter Ο Nico Moreno.

Η δύναμη της σύγχρονης τέκνο επιστρέφει, πιο έντονη, πιο σκοτεινή, πιο αληθινή από ποτέ, και παρουσιάζει τους Nico Moreno, Vendex, Ate και Salin, Cirkle.

13/12, 23:00, Universe-Multispace, λεωφ. Κηφισού 87, είσοδος: από 30 ευρώ

REVOLT with Dea, Liou, Nausicaä

Η Dea, το μισό της ERIS και μια μοναδική φωνή στην ευρωπαϊκή σκηνή, έχει χαράξει έναν δρόμο γεμάτο βάθος, διαίσθηση και ισχυρή μουσική ταυτότητα. Δίπλα της, ο Liou φέρνει τη χαρακτηριστική του προσέγγιση βασισμένη στη δεκαετία του ’90, με έντονη ενέργεια και διεθνή παρουσία. Μαζί με τη Nausicaä, τους δύο βασικούς συντελεστές που διαμορφώνουν τον ήχο και την ταυτότητα του πρότζεκτ, ολοκληρώνουν ένα line-up που σηματοδοτεί την επιστροφή του Revolt στην Αθήνα μετά από αρκετό καιρό.

12/12, 23:00, Astron Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: από 11 ευρώ

Soft Crush x Astron

Για το τελευταίο πάρτι του 2025 η Katra προσκαλεί τους OCCA (Ιαπωνία) και Yhii (Αρμενία), υποσχόμενη μια βραδιά που συνδυάζει ομορφιά, βάθος και ένταση. Η OCCA, αναγνωρισμένη ως μία από τις πιο ταλαντούχες DJs της νέας γενιάς στην Ιαπωνία, είναι μια εξαιρετικά ευέλικτη storyteller με την ικανότητα να συνδυάζει τρανς και τέκνο στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Yhii, ιδρυτής του label Back&Forth και μακροχρόνιος resident του πλέον κλειστού Poligraf club, αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ηλεκτρονικής σκηνής της Αρμενίας.

13/12, 23:00, Astron Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: 15 ευρώ

ΜΠΑΖΑΡ

The Meet Market Xmas Edition

Για άλλη μια χρονιά το The Meet Market φιλοξενεί πάνω από 200 #MadeInGreece brands σε 2 εκπληκτικά line-ups κατά τη διάρκεια 10 ημερών, συμπεριλαμβανομένων σχεδιαστών και παραγωγών που ήδη γνωρίζετε και αγαπάτε, αλλά και πάνω από 30 νέων καλλιτεχνών που συστήνονται για πρώτη φορά στο κοινό με φρέσκες ιδέες και καινοτόμες δημιουργίες.

12-21/12, Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, Γκάζι, καθημερινές: 17:00-22:00, Σαβ.-Κυρ. 12:00-22:00, είσοδος δωρεάν