Νέα ευρήματα από το ναυάγιο του «Βρετανικού» στην Κέα

Σημαντικά αντικείμενα από το ναυάγιο του βρετανικού υπερωκεάνιου «Britannic» ανελκύστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ερευνητικής αποστολής που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025, υπό την εποπτεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Το «Britannic», αδελφό πλοίο του «Τιτανικού», βυθίστηκε στις 16 Νοεμβρίου 1916 ανοιχτά της Κέας, έπειτα από πρόσκρουση σε γερμανική νάρκη. Από τους 1.065 επιβαίνοντες, έχασαν τη ζωή τους 30 άτομα.

Facebook Twitter Αριστερός (port side) κόκκινος φανός σήμανσης του πλοίου

Η φετινή αποστολή, που διήρκεσε από τις 6 έως τις 13 Μαΐου, περιλάμβανε για πρώτη φορά ανέλκυση αντικειμένων από βάθος άνω των 120 μέτρων. Στην κατάδυση συμμετείχε 11μελής ομάδα επαγγελματιών δυτών, με την έρευνα να οργανώνεται από τον Βρετανό ιστορικό Σάιμον Μιλς, ιδρυτή του «Britannic Foundation».

Ανάμεσα στα αντικείμενα που ανασύρθηκαν ξεχωρίζει η καμπάνα του παρατηρητηρίου, ο αριστερός φανός σήμανσης, κεραμικά πλακίδια από το τουρκικό λουτρό, φορητός εξοπλισμός επιβατών πρώτης και δεύτερης θέσης, καθώς και ένα ζευγάρι κιάλια. Τα ευρήματα φυλάσσονται στα εργαστήρια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στην Αθήνα, όπου βρίσκονται σε διαδικασία συντήρησης.

Facebook Twitter Στη λεπτομέρεια η επιγραφή με την επωνυμία της κατασκευάστριας εταιρείας Harvie’s, Glasgow

Τα αντικείμενα πρόκειται να ενταχθούν στη μόνιμη έκθεση του υπό κατασκευή Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά, στην ενότητα που είναι αφιερωμένη στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Facebook Twitter Στη διάρκεια των καταδύσεων στο ναυάγιο

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του Δήμου Κέας, του Λιμεναρχείου και του Αστυνομικού Τμήματος Κέας, ενώ οι επιστήμονες χαρακτήρισαν την ανέλκυση ιδιαίτερα απαιτητική λόγω των ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων και της περιορισμένης ορατότητας στο χώρο του ναυαγίου.

Facebook Twitter Κυάλια παρατήρησης επιβάτου στο χώρο του ναυαγίου