Μπιορν Αντρέσεν: Πέθανε το «πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο»

Ο Σουηδός ηθοποιός Μπιόρν Αντρέσεν, που έγινε διεθνώς γνωστός μέσα από την εμβληματική ταινία του Λουκίνο Βισκόντι «Θάνατος στη Βενετία» (1971), πέθανε σε ηλικία 70 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «The Most Beautiful Boy in the World» (2021), Κρίστιαν Πέτρι και Κριστίνα Λίντστρεμ. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου.

Ο Αντρέσεν ήταν μόλις 15 ετών όταν επιλέχθηκε από τον Βισκόντι για να υποδυθεί τον Τάτζιο, το αγόρι που μαγνητίζει τον μεσήλικα πρωταγωνιστή στην κινηματογραφική μεταφορά του έργου του Τόμας Μαν. Ο Ιταλός σκηνοθέτης τον αποκάλεσε δημοσίως «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» — ένας χαρακτηρισμός που καθόρισε ολόκληρη τη ζωή του.

Αν και η ταινία τον έκανε σύμβολο ομορφιάς και νεότητας, ο ίδιος περιέγραψε αργότερα την εμπειρία ως τραυματική. «Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο σε κλουβί», είχε δηλώσει το 2003 στον Guardian. «Τα γυρίσματα μού είχαν κάνει τη ζωή χάλια».

Η ζωή μετά τον «Θάνατο στη Βενετία»

Μετά την ταινία, ταξίδεψε στην Ιαπωνία, όπου έγινε ποπ σταρ και μοντέλο, συμμετέχοντας σε διαφημίσεις και φωτογραφήσεις που αποθέωναν την ομορφιά του. «Ήταν σαν υστερία», είχε πει χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ο ίδιος ένιωθε εγκλωβισμένος στην εικόνα του «αιώνιου εφήβου», λέγοντας πως ο ρόλος του Τάτζιο «στοίχειωνε κάθε του βήμα».

Αργότερα αφοσιώθηκε στη μουσική, έγινε πιανίστας και συνθέτης, ενώ εμφανίστηκε σε πάνω από 30 ταινίες και σειρές στη Σουηδία. Το 2019 επανήλθε στην επικαιρότητα με έναν μικρό αλλά χαρακτηριστικό ρόλο στο «Midsommar» του Άρι Άστερ, τον οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε «το όνειρο κάθε αγοριού».

Το προσωπικό τίμημα

Γεννημένος στη Στοκχόλμη το 1955, ο Αντρέσεν μεγάλωσε με τη γιαγιά του, μετά την αυτοκτονία της μητέρας του. Είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την ποιήτρια Σουζάνα Ρομάν, όμως ο γιος του, Έλβιν, πέθανε βρέφος — μια απώλεια που τον σημάδεψε βαθιά.

Η σχέση του με τη διασημότητα παρέμεινε αντιφατική: το 2003 είχε εκφράσει δημοσίως την αντίθεσή του στη χρήση φωτογραφίας του στο εξώφυλλο του βιβλίου «Το Όμορφο Αγόρι» της Ζερμέν Γκριρ, χωρίς τη συγκατάθεσή του, εξηγώντας ότι «η αγάπη των ενηλίκων για τους εφήβους είναι κάτι που με τρομάζει».

Ο Μπιόρν Αντρέσεν έζησε μια ζωή που ξεκίνησε σαν παραμύθι και εξελίχθηκε σε στοχασμό πάνω στη φήμη, την ομορφιά και την απώλεια — ένας ρόλος από τον οποίο δεν ξέφυγε ποτέ πραγματικά.

